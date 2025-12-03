  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Bakuriani, Georgien

Bakuriani, Georgien
von
$22,000
Etagenzahl 5
Bakuriani 4Rest K. Tsakadze St. Nr. 32 Bakuriani 4Rest ist ein Wohnkomplex im Resort-Stil, der am Fuße des Berges Kohta, am Rande des Nadelwaldes, 500 Meter von der 25 Jahre alten Skipiste entfernt, in der Nähe der Straße Kokhta-Mitarbi liegt. Der Komplex umfasst: - 4 Wohnblöcke - …
Bakuriani, Georgien
von
$56,000
Etagenzahl 5
Archi is launching a new project in Georgia’s most popular resort Bakuriani. Bakuriani ski resort is filled with tourists all year round and is a wonderful place for investment. Buying an Archi Kokhta apartment can be a safe investment for you to rent or use it as a home. In addition to the …
