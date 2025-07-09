  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia

Wohnkomplex Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia

Mghvimevi, Georgien
von
$65,000
BTC
0.7731621
ETH
40.5247292
USDT
64 264.4928790
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
14
ID: 32628
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.10.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Imeretien
  • Nachbarschaft
    Munizipalität Tschiatura
  • Dorf
    Mghvimevi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    15

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Mghvimevi, Georgien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
