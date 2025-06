Wohnkomplex StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara

Stay & Rent ist ein aktiver Lebensstil.

Einfach zu kaufen, bequem zu leben, rentabel

Nachfrage nach Standort heute

New Boulevard ist eine schnell wachsende neue Gegend am Meer mit noch niedrigen Immobilienpreisen. Die dynamische, moderne, sportliche Atmosphäre des Lebens des Bezirks wird hauptsächlich von Expats gebildet, die hier leben (jungen Profis und digitale Nomaden). Der große Küstenpark von Lech und Maria Kaczynski (New Boulevard), eine malerische Promenade mit Infrastruktur für Sport und Freizeit betonen die Jugend und Sportlichkeit der Gegend. Das Gebiet ist selbstbewusst, es gibt keine Notwendigkeit, über seine Grenzen zu reisen, alle Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar. Positionierung

Standort Aussichten

Die Existenz eines genehmigten Masterplans gewährleistet die rasche Entwicklung des Bereichs. In der Zukunft, 3-5 Jahre Batumi wird eine neue moderne angelegte Wohngegend am Meer mit einer reichen Infrastruktur für Leben, Arbeit, Sport und Erholung erhalten. Das Gebiet von New Boulevard wird das dritte (nach der Altstadt und der Alley of Heroes) mächtige Zentrum der Attraktion in Batumi.

Investitionsattraktionen

Stay&Rent: Profitabler Preis heute – schnell wachsende Kapitalisierung morgen!

Heute - das ideale Preis-Leistungs-Verhältnis im Projekt mit sorgfältig durchdachten Layouts, hochwertigen Bau und reiche interne Infrastruktur für einen sehr erschwinglichen Preis.

Die Lage in der vielversprechendsten Gegend der Stadt garantiert zukünftig einen Mehrwert, da das Projekt abgeschlossen ist und der Bezirk gleichzeitig in das dritte Zentrum der Attraktion in Batumi umgewandelt wird (nach der Altstadt und der Alley of Heroes).

ROI

Wir schätzen den ROI auf einen langfristigen Mietvertrag von mindestens 7 % pro Jahr nach Steuern.

Die Erhöhung der Kosten der Wohnungen bis zur Fertigstellung des Baus – mindestens 30%

Stay&Rent - Ihre Wohnung mit Hotelinfrastruktur

Dachterrasse

Beheizter Pool mit Babyschale

Parkplatz mit Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge

Fahrradparkplatz

Bibliothek

Coworking

Spa

Phytobar

Gemütliches Café

Fitnessraum

Wohnbereich

Spielplatz