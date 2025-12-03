  1. Realting.com
  Georgien
  Kachetien
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kachetien, Georgien

Munizipalität Telawi
4
Munizipalität Qwareli
1
Kvareli
1
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
, Georgien
von
$40,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 195 m²
1 Immobilienobjekt 1
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the very heart of Georgia’s winemaking region — the Alazani Valley, a land with 8,000 years of winemaking tradition. The project combines architectural aesthetics, an eco-friendly lifestyle, and sustaina…
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude Hisni
Wohngebäude Hisni
Kvareli, Georgien
von
$90,000
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Townhouse Alazani Valley
Wohnanlage Townhouse Alazani Valley
Wohnanlage Townhouse Alazani Valley
Wohnanlage Townhouse Alazani Valley
Wohnanlage Townhouse Alazani Valley
Wohnanlage Townhouse Alazani Valley
Kisischewi, Georgien
von
$330,000
Etagenzahl 3
Fläche 286 m²
1 Immobilienobjekt 1
A premium-class gated residential complex that combines comfort, sustainability, and a profitable investment opportunity. The project features three-story townhouses with mountain views, private gardens (300 m²), swimming pools, parking, and spacious basements that can be transformed into wi…
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude Pala Varketili
Wohngebäude Pala Varketili
Wohngebäude Pala Varketili
Wohngebäude Pala Varketili
Wohngebäude Pala Varketili
Munizipalität Telawi, Georgien
von
$33,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Über das Projekt Die Baufirma der Pala-Gruppe präsentiert in Varketili in der Tsnoriskali-Straße einen neuen Wohnkomplex, Your House. Die Wohnanlage umfasst 9 Wohn - und Geschäftsetagen sowie einen Parkplatz, einen grünen Hof, Kinderspielplätze, einen Platz und eine gut ausgestattete Infrast…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Kisischewi, Georgien
von
$400,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 209 m²
1 Immobilienobjekt 1
A premium wine and tourism project founded in 2008 by a German entrepreneur in the heart of Georgia’s winemaking region – Kakheti. S. Wines Chateau, Villas & SPA offers a unique opportunity to invest in luxury villas with private vineyards. Each 208 m² villa includes two bedrooms and a spaci…
Immobilienagentur
Geo Estate
