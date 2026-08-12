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Penthäuser in Georgien

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Tiflis
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Batumi
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26 immobilienobjekte total found
Penthouse 6 zimmer in Tiflis, Georgien
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Penthouse 6 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 345 m²
Stockwerk 9/11
OFF-MARKET PANORAMIC PENTHOUSE – URGENT OPPORTUNITY IN PRIME Vake LOCATIONEin wirklich einzi…
$795,000
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Stockwerk 3/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
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Penthouse 3 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Stockwerk 5/5
Das Projekt befindet sich auf den malerischen Hügeln von Tbilisi und verkörpert das Konzept …
Preis auf Anfrage
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Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
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Penthouse 2 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
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Penthouse 2 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 2 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 5 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 5 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 22/22
Ein Penthouse steht in einem Komplex in Avlabari zum Verkauf, wo sich das Hotel Hampton by H…
$358,085
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
$528,000
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Stockwerk 5/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
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Penthouse 6 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 6 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 579 m²
Stockwerk 10/8
Penthouse zu verkaufen in Greenhill ResidenceGesamtfläche – 579 qm.3 Schlafzimmer, 1 Hauptsc…
$950,000
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Penthouse 5 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 5 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk 9/9
00995557100075 zu verkaufen Vake Shatebrashvili Str. 6/8 300 m² 3 Schlafzimmer 3 Badezi…
$900,000
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Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Stockwerk 6/6
Club House — luxuriöse Familienresidenzen mit Panoramablick auf das Meer. Die Infrastruktur …
$344,500
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Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 2/5
$271,730
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Penthouse in Batumi, Georgien
Penthouse
Batumi, Georgien
Fläche 798 m²
Stockwerk 19/20
Ganze 19. Etage zu verkaufenBilliger als der Verkaufspreis um 20 %Kostensteigerung um 20 % b…
$648,000
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Penthouse 4 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
00995557100075 zu verkaufen Vake Faliashvili Str. 67 Ocean Resort 107 m² 2 Schlafzimmer …
$470,000
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Penthouse 4 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 6/6
Club House — luxuriöse Familienresidenzen mit Panoramablick auf das Meer. Die Infrastruktur …
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Penthouse 5 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 5 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk 5/5
00995557100075 for sale vake shatebrashvili str 6/8 300 m² 3 bedrooms 3 bathrooms 9/9 …
$700,000
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Penthouse 5 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 5 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 420 m²
Stockwerk 6/7
00995557100075 zu verkaufen vake marukhi heroes str 11 420 m² 3 Schlafzimmer 3 Badezimm…
$540,000
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Penthouse 3 zimmer in Batumi, Georgien
Penthouse 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Preis auf Anfrage
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Penthouse 4 zimmer in Tiflis, Georgien
Penthouse 4 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 143 m²
Stockwerk 3/17
00995557100075 zu verkaufen vake str. kipshidze 22 demax 143 m² 3 Schlafzimmer 17/20 St…
$450,000
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