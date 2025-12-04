  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Neue Häuser

Neubau Häuser in Georgien

Batumi
1
Autonome Republik Adscharien
14
Munizipalität Chelwatschauri
5
Munizipalität Kobuleti
1
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Batumi, Georgien
von
$294,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
1 Immobilienobjekt 1
Premium Villen und Apartments Komplex in einer ökologisch sauberen Umgebung in Gonio 800 Meter zum saubersten Strand der Küste 550 Meter zur nächsten Bushaltestelle 10 km zum größten Einkaufszentrum von Batumi 8 km zum internationalen Flughafen Batumi 6,6 km bis zur Gren…
Bauherr
universal23
Hüttendorf ZhK IPG Villas Lot P031OE
Hüttendorf ZhK IPG Villas Lot P031OE
Hüttendorf ZhK IPG Villas Lot P031OE
Hüttendorf ZhK IPG Villas Lot P031OE
Hüttendorf ZhK IPG Villas Lot P031OE
Hüttendorf ZhK IPG Villas Lot P031OE
Ortabatumi, Georgien
von
$199,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Batumi Belvedere Villas liegt auf einem Grundstück von 1,05 Hektar im Ortabatumi Viertel, 9,5 km östlich des Zentrums von Batumi, 5 km zum Strand. Der Ort liegt zwischen dem Fluss Korilystskali und einem Bergstrom mit kristallklarem Wasser, der einen unvergesslichen Blick auf das bergige Gel…
Immobilienagentur
Gulfstream
Stadthaus Polo Villas Avenue
Stadthaus Polo Villas Avenue
Stadthaus Polo Villas Avenue
Stadthaus Polo Villas Avenue
Stadthaus Polo Villas Avenue
Alle anzeigen Stadthaus Polo Villas Avenue
Stadthaus Polo Villas Avenue
Batumi, Georgien
von
$290,000
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Reihenhaus zum Verkauf in Batumi im Komplex Polo Avenue mit einer Fläche von 167 m². Im Erdgeschoss: geräumiges Wohnzimmer, Küche, Badezimmer und Abstellraum. Im Obergeschoss: 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und ein Abstellraum. Das Haus verfügt über einen Hinterhof mit gepfl…
Bauherr
Polo Villas Batumi
Karon PhuketKaron Phuket
Hüttendorf Diamond Star Group
Hüttendorf Diamond Star Group
Hüttendorf Diamond Star Group
Hüttendorf Diamond Star Group
Hüttendorf Diamond Star Group
Hüttendorf Diamond Star Group
Charnali, Georgien
von
$159,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Akhalsopeli der engste Vorort von Batumi, 7 Minuten Fahrt in die Stadt Das Haus ist auf einer gleichmäßigen Erleichterung gebaut Eine 3-minütige Fahrt der sauberste Strand in Ajaria Ein einzigartiges Mikroklima dank Eukalyptus und Zitrusbäumen außerhalb des Fensters Closed Guarded Territory …
Immobilienagentur
Gulfstream
Hüttendorf Sunny Village
Hüttendorf Sunny Village
Hüttendorf Sunny Village
Hüttendorf Sunny Village
Hüttendorf Sunny Village
Hüttendorf Sunny Village
Batumi, Georgien
von
$144,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 144 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ich werde das Stadthaus im besten Vorort von Batumi verkaufenDas Sunny Village Townhouse Projekt befindet sich 10 Minuten vom Zentrum von Batumi in einer ruhigen grünen Gegend. Fläche mit Tangeringärten und Eukalyptus. Es ist eine ruhige Nachbarschaft.Der Komplex ist für eine dauerhafte Fami…
Immobilienagentur
Georgia Private Investment
Stadthaus Home
Stadthaus Home
Stadthaus Home
Stadthaus Home
Stadthaus Home
Stadthaus Home
Batumi, Georgien
von
$218,583
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 147 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein Komplex aus Stadthäusern mit Panoramablick auf das Meer und die Berge ?Gonio Die Immobilie wird im 4. Quartal 2024 übergeben? Externe Infrastruktur: ?Grüne Zone ?Gonio-Apsaros-Festung ?Supermarkt Interne Infrastruktur: ?️Parken ?‍?Sicherheit und Videoüberwachung ?Kinderspielplatz ?…
Immobilienagentur
Property of Georgia
Hüttendorf ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Hüttendorf ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Hüttendorf ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Hüttendorf ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Hüttendorf ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Hüttendorf ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Salibauri, Georgien
von
$259,875
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Das RAVILLAS-Projekt ist ein einzigartiger Komplex aus Stadthäusern der Premium- und Luxusklasse. Der Komplex liegt in einer malerischen Ecke von Salibauri, an einem Berghang mit atemberaubender Aussicht auf das Schwarze Meer und die Berge.  Vorteile des Komplexes: -eigener artesischer Brun…
Immobilienagentur
Gulfstream
Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Ortabatumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Die Belvedere Batumi Villas befinden sich auf einem 1,05 Hektar großen Grundstück im Mikrobezirk Ortabatumi, 9,5 km östlich des Zentrums von Batumi. Das Grundstück befindet sich zwischen dem Fluss Korolistskali und einem Gebirgsbach mit kristallklarem Wasser und bietet einen unvergesslichen …
Immobilienagentur
Property of Georgia
Hüttendorf Seashell Cottage
Hüttendorf Seashell Cottage
Hüttendorf Seashell Cottage
Hüttendorf Seashell Cottage
Hüttendorf Seashell Cottage
Hüttendorf Seashell Cottage
Sarpi, Georgien
von
$105,300
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
< p > Der SeaShell-Komplex befindet sich im Hochland und jede Villa bietet einen Panoramablick auf das Meer. Beginnen Sie Ihren Tag mit einem Blick auf die erholsame Wasseroberfläche oder die dynamischen Wellen, Genießen Sie die Gemeinschaft mit Familie und Freunden beim Abendessen auf der T…
Bauherr
Seashell
Stadthaus HOME
Stadthaus HOME
Stadthaus HOME
Stadthaus HOME
Stadthaus HOME
Batumi, Georgien
von
$230,319
Etagenzahl 3
Fläche 147 m²
1 Immobilienobjekt 1
Einzigartige Wohnstadthausanlage HOME in Gonio, einem malerischen und ökologisch sauberen Vorort von Batumi! Machen Sie im Jahr 2024 monatlich bis zu $2.000 passive Einkünfte aus Langzeitmieten! Hypothekenzinsen ab 8%, 0% Ratenzahlung vom Bauträger für bis zu 36 Monate. Liefertermin – Jun…
Bauherr
One Development
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Zichisdsiri, Georgien
von
$41,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 37
A new premium multifunctional residential complex located at the foot of the ancient fortress of Petra, just a few steps from the Black Sea coast and the picturesque banana grove of Tsikhisdziri, with a private beach. Monthly payment $ 848 for 60 months instalment plan. The project is …
Immobilienagentur
Satellite Estate
Hüttendorf Polo Villas Signature
Hüttendorf Polo Villas Signature
Hüttendorf Polo Villas Signature
Hüttendorf Polo Villas Signature
Hüttendorf Polo Villas Signature
Hüttendorf Polo Villas Signature
Batumi, Georgien
von
$242,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 148–197 m²
11 Immobilienobjekte 11
Zweistöckige Reihenhäuser stehen im Polo Signature Komplex in Batumi zum Verkauf, mit einer Fläche von 147 bis 189 m². Im Erdgeschoss befinden sich ein großes Wohnzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Im Obergeschoss gibt es 4 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Jedes Haus verfügt über einen …
Bauherr
Polo Villas Batumi
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batumi, Georgien
von
$129,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Verkauf von Häusern in Batumi - Sunny Cottage.3-Zimmer-Villen im Flughafenbereich.Erhältlich in grünem Rahmen oder "turnkey" mit hochwertigem Finish.Ein gemütlicher Innenhof, Swimmingpool.Monolith-Rahmen-Bautechnik.Parkplatz.Geräumige, gemütliche Villen mit einem durchdachten Layout sind ide…
Immobilienagentur
Gulfstream
Hüttendorf Sunny Cottage
Hüttendorf Sunny Cottage
Hüttendorf Sunny Cottage
Hüttendorf Sunny Cottage
Hüttendorf Sunny Cottage
Hüttendorf Sunny Cottage
Batumi, Georgien
von
$50,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Sommer Wohnanlage ist ein moderner Raum für komfortables Wohnen, Arbeit und Erholung geschaffen. Der Komplex befindet sich in fußläufiger Entfernung vom Meer und ist von immergrüner Natur umgeben. Moderne Architektur, durchdachte Layouts und entwickelte Infrastruktur machen es ideal für die …
Immobilienagentur
Gulfstream
