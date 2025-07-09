  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau South Valley

Tiflis, Georgien
von
$45,000
von
$950/m²
;
10
ID: 24967
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.11.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Über den Komplex

Das South Valley ist der erste Premium-Klassenkomplex in New Fonichala.

Es ist eine exklusive gated Community, die mit Ihrem täglichen Komfort im Sinn entwickelt wurde.

Die 10.000 Quadratmeter grüne, sichere Innenfläche ist in 5 Zonen für Ihre Entspannung und Sportaktivitäten unterteilt. Um Ihren Komfort zu gewährleisten, sind alle notwendigen Annehmlichkeiten für das tägliche Leben zugänglich, ohne die Räumlichkeiten zu verlassen.

South Valley besteht aus drei Wohnblöcken.

Wählen Sie Ihre gewünschte Wohnung in Block A, B oder C.

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau South Valley
Tiflis, Georgien
von
$45,000
