Wohnung in einem Neubau South Valley

Das South Valley ist der erste Premium-Klassenkomplex in New Fonichala.

Es ist eine exklusive gated Community, die mit Ihrem täglichen Komfort im Sinn entwickelt wurde.

Die 10.000 Quadratmeter grüne, sichere Innenfläche ist in 5 Zonen für Ihre Entspannung und Sportaktivitäten unterteilt. Um Ihren Komfort zu gewährleisten, sind alle notwendigen Annehmlichkeiten für das tägliche Leben zugänglich, ohne die Räumlichkeiten zu verlassen.

South Valley besteht aus drei Wohnblöcken.

Wählen Sie Ihre gewünschte Wohnung in Block A, B oder C.