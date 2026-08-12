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7 immobilienobjekte total found
Investition 282 m² in Tiflis, Georgien
Investition 282 m²
Tiflis, Georgien
Fläche 282 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen 4-stöckige Geschäftsräume - Javakhishvili Straße, N58 (hinter der Fabrik) 📍 Gem…
$620,000
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Aura Homes
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Investition 24 m² in Batumi, Georgien
Investition 24 m²
Batumi, Georgien
Fläche 24 m²
Etagenzahl 16
Beeilen Sie sich, in eine einfache und zuverlässige Einkommensquelle im Batumi Center zu inv…
$53,000
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FOR SALE!!! OPERATING MODERN FRUIT JUICE BOTTLING FACTORY — FULLY EQUIPPED, READY BUSINESS in Gori, Georgien
FOR SALE!!! OPERATING MODERN FRUIT JUICE BOTTLING FACTORY — FULLY EQUIPPED, READY BUSINESS
Gori, Georgien
Zum Verkauf!!! OPERAT MODERN FRUIT JUICE BOTTLING FACTORY — FULLY EQUIPPED, READY BUSINESS📍 …
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Investition 402 000 m² in Kvareli, Georgien
Investition 402 000 m²
Kvareli, Georgien
Fläche 402 000 m²
Exklusiv zum Verkauf angeboten! Im Herzen von Kakheti, in der Nähe des Dorfes Shilda, auf de…
Preis auf Anfrage
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Investition 399 m² in Batumi, Georgien
Investition 399 m²
Batumi, Georgien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 399 m²
Etagenzahl 27
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Investitionsprojekt, das Ihnen zusätzlich zum garan…
$600,000
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Investition 366 m² in Batumi, Georgien
Investition 366 m²
Batumi, Georgien
Fläche 366 m²
Etagenzahl 1
Hallo! Wir bieten Ihnen ein schönes Zimmer im Zentrum der Stadt Batumi. Die Quadratur ist 36…
$700,000
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Commercial Property with Strategic Investment Potential in the Heart of Racha! A unique opportunity to acquire a former wine house in Ambrolauri, Georgien
Commercial Property with Strategic Investment Potential in the Heart of Racha! A unique opportunity to acquire a former wine house
Ambrolauri, Georgien
Fläche 1 000 m²
VERKAUF – Gewerbeimmobilien mit strategischem Investitionspotenzial im Herzen von Racha! Ein…
Preis auf Anfrage
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