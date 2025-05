Wohnkomplex Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV

Via Villas Batumi ist ein neues attraktives Projekt, das eine Sammlung von komfortablen Villen inmitten der Natur bietet.

Vorteile:

Gehdistanz zum Meer (10-12 Minuten)

Pool und private Terrasse

Grönland.

Parkplatz und Spielplatz

Lärmdämmung - und Wärmedämmung

Videoüberwachung und Sicherheit rund um die Uhr

Ort:

Der Komplex befindet sich in der Nähe des Flughafens und verbindet die Natur mit städtischer Infrastruktur. In der Nähe, New Boulevard und Lech und Maria Kaczynski Park sind ideale Orte zum Wandern und Entspannen. Hervorragende Verkehrszugänglichkeit ermöglicht einfachen Zugang zum Stadtzentrum.

Home:

Der Komplex besteht aus 11 dreistöckigen Villen (206-220 m2) mit einem bequemen Layout:

1. Stock - Wohnzimmer, Küche, Bad.

2. Stock - drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, zwei Balkone.

3. Stock - ein Erholungsgebiet mit Terrasse und Küche.

Via Villas Batumi ist ein moderner Wohnkomplex, ideal für lebende und profitable Investitionen.