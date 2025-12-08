  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Innerkartlien, Georgien

Munizipalität Gori
1
Munizipalität Chaschuri
1
Chaschuri
1
Wohngebäude Shantan
Chaschuri, Georgien
von
$63,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 18
Shantan, the third in line of Biographer Living, is an outstanding and expressive project of modern architecture. Shantan is located in the oldest and historical place of Tbilisi, opposite Mushtaidi Park. The uniqueness of Shantan is determined by its location, ecologically clean envir…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude Vila Ambassadori
Khidistavi, Georgien
von
$265,000
Etagenzahl 2
Information about the project Villa Ambassadori is a new residential project that creates a haven away from the hustle and bustle. The complex offers a collection of exclusive villas a 40-minute drive away from Tbilisi. Perks of owning a property at Villa Ambassadori: great envir…
Immobilienagentur
sisnogroup
