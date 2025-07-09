  1. Realting.com
Wohnkomplex

Tiflis, Georgien
von
$63,700
24
ID: 5709
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.08.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Tbilisi Town ist ein hochwertiger multifunktionaler Wohnkomplex, der luxuriöses Wohnen bietet und das Beste zusammenbringt. Der Komplex ist 20 Autominuten vom Zentrum von Tbilisi, auf einer Höhe von 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Das Projekt bietet Hotel- und Gewerbeeinrichtungen, darunter ein internationales Markenhotel. Einer der Hauptvorteile der Stadt Tbilisi ist ihre Nähe zur Natur und vollständige Isolation vom Trubel der Stadt. Der Komplex hat alle Bedingungen für ein komfortables Leben, darunter Sport- und Kinderspielplätze und Einzelhandelsgeschäfte.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 46.0 – 54.0
Preis pro m², USD 1,385 – 1,391
Wohnungspreis, USD 63,700 – 75,138
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 88.0 – 89.0
Preis pro m², USD 1,394 – 1,400
Wohnungspreis, USD 122,640 – 124,600
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 200.0 – 600.0
Preis pro m², USD 617 – 1,403
Wohnungspreis, USD 238,574 – 370,160

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
Alle Nachrichten
