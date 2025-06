Batumi, Georgien

Das ELT Quarter entsteht auf 7 Hektar Land an einem neuen Boulevard in Batumi. Der Komplex wurde von weltberühmten Architekten und Designern in Zusammenarbeit mit Wyndham Hotels & Resorts entworfen. Das Unternehmen geht über das Konzept der Nachbarschaft hinaus und schafft eine neue Dimensio…