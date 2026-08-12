Einwanderungsprogramme in Georgien

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Staatsangehörigkeit
Georgia Citizenship by investment
Georgia Citizenship by investment
Georgien Georgien
von
$400,000
Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
Erhaltsfrist von 4 monate
Georgien, ein Land, das für seine reiche Geschichte, atemberaubende Landschaft und einladende Atmosphäre bekannt ist, bietet eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die eine zweite Staatsbürgerschaft anstreben. Gemäß einer besonderen Bestimmung ist der Präsident Georgiens befugt, Perso…
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Niederlassungserlaubnis
Residence permit by education
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Georgien Georgien
von
$1,500
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 1 monate
Bei der Zulassung zu einer Bildungseinrichtung, die gemäß den georgischen Rechtsvorschriften akkreditiert ist, erhält der Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis folgende Vorteile: Sie können ein Schengen-Visum, ein Visum für England oder die USA bei Botschaften in Georgia beantragen Das …
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Niederlassungserlaubnis
Residence permit by purchase real estate
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Georgien Georgien
von
$130,000
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 1 monate
Der Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis erhält folgende Leistungen: Sie können ein Schengen-Visum, ein Visum für England oder die USA bei Botschaften in Georgia beantragen Das Vorhandensein von VNZ erhöht Ihre Chancen auf einen Konsumentenkredit erheblich Wenn Sie VNZH haben, können…
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Niederlassungserlaubnis
Residence permit for entrepreneurs
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Georgien Georgien
von
$2,000
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 1 monate
Der Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis erhält folgende Leistungen: Sie können ein Schengen-Visum, ein Visum für England oder die USA bei Botschaften in Georgia beantragen Das Vorhandensein von VNZ erhöht Ihre Chancen auf einen Konsumentenkredit erheblich Wenn Sie VNZH haben, können…
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