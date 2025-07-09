  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Batumi
  4. Orbi Continental

Orbi Continental

Batumi, Georgien
von
$83,000
;
3
ID: 21043
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.11.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    55

Über den Komplex

Die Lage des Komplexes ist eine der exklusivsten und einzigartigsten in Batumi: Er befindet sich auf der einen Seite zwischen der berühmten Rustaveli-Straße, dem Nurigeli-See und dem 6.-Mai-Park und grenzt auf der anderen Seite an den historischen Teil des Batumi-Boulevards und direkt an die Küste.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Essen & Trinken
Freizeit

Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
