Wohnkomplex Luxe Living

Tiflis, Georgien

Treten Sie in die Eleganz von "Krtsanisi Margaliti by Apart", einem wahren architektonischen Juwel der geschätzten APART GROUP. Im Herzen der Hauptstadt Georgiens, im Bezirk Krtsanisi, befindet sich dieses Heiligtum, wo die Regierung einmal wohnte. "Krtsanisi Margaliti" bietet eine Flucht au…