Wohnkomplex Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.

Batumi, Georgien
von
$51,324
BTC
0.6104888
ETH
31.9983261
USDT
50 743.2435773
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9
ID: 27463
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.08.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.

Rückkaufgarantie!
Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!

Preis:

  • 1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro Jahr!
  • 1/4 eines Zimmers von 78.724 USD Einkommen - von 7,872 USD pro Jahr!
  • Gesamtes Zimmer ab 275,364 USD Einkommen - von 27,536 USD pro Jahr!

Wir akkurieren Einkommen vom ersten Tag nach dem Kauf, und nicht nach der Fertigstellung des Baus und des Starts des Hotels.
Das heißt, Sie beginnen, am nächsten Tag nach der vollen Zahlung zu verdienen.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua ist ein einzigartiges zwanzigstöckiges Hotel mit Spa-Funktionen, einer Aqua-Zone und einem Panorama-Restaurant auf dem Dach.

Das Hotel ist Teil des Wyndham Grand Residences Batumi Gonio Komplex, der erste Komplex in Georgien mit All Inclusive-Services und der größten Infrastruktur - 90 Objekte auf 15.000 m2, was es für Touristen das ganze Jahr über attraktiv macht, unabhängig von der Jahreszeit.

3 Zimmerkategorien:

Standard

  • Zimmer 31,2 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.
  • Es gibt verschiedene Aussichten, darunter Meerblick und Bergblick.

De Luxe

  • Zimmer 50,9 m2 - 51,1 m2 mit separatem Schlafzimmer und Wohnküche.
  • Jedes Zimmer hat einen Blick auf das Meer und die Berge.

Luxe

  • Zimmer 44,8 m2 - 58,2 m2 mit separatem Schlafzimmer und Wohnküche.
  • Geräumiger Balkon, Jedes Zimmer hat einen Panoramablick auf das Meer.

In den Zimmern:

  • Schranken
  • Bett
  • Schreibtisch
  • Arbeitsstuhl
  • Nachttische
  • Schacht der Schubladen
  • Seitentisch
  • Wohnzimmer-Sofa (deLuxe und Luxe Layouts)
  • Terrassenmöbel
  • Spiegel
  • Telefone
  • TV
  • Elektronischer Safe
  • Eisen- und Bügelbrett
  • Haartrockner
  • Elektrische Säfter
  • ANHANG
  • Kettle
  • Kaffeemaschine
  • Hopfen
  • Kühlschrank
  • Backofen
  • Mikrowelle
  • Geschirr, Besteck
  • Bettwäsche, Bademäntel, Hausschuhe

Komplexe Infrastruktur:

  • 12 Restaurants, Cafés, Bars
  • 7 Schwimmbäder
  • SPANIEN
  • Fitnesscenter
  • 2 Sportplätze
  • Kinderspielplätze, Spielzimmer, Cafés und Clubs
  • Kinderpark
  • Rope Stadt mit Trampolin und Kletterwand
  • Konferenzsaal
  • 4 Tagungsraum
  • Coworking
  • Mini Golf
  • Bowling
  • Kino
  • Billard
  • Bibliothek
  • Schachtische
  • Fahrrad- und Elektrorollerverleih
  • Brettspiele
  • Weinhaus
  • Verkostung Zimmer
  • Chacha-Haus
  • Bankettsaal
  • Bad-Komplex
  • Weintherapie und Kräutermedizin Zentrum
  • Charcot Dusche
  • Salt Zimmer
  • Whirlpool
  • Massageräume
  • Artesischer Frühling
  • Branding Fotozone
  • Souvenirshop
  • Märkte und Öko-Shop
  • Parkplatz
  • Helipad

Ort:

  • Gonio Resort Dorf
  • Zum Meer - 400 m
  • Zum Zentrum von Batumi - 14 km
  • Zum Flughafen - 8 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Alle anzeigen Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$78,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!EU-Staatsbürgerschaft - rumänischer Pass - als GIFT!Es ist möglich, 1/2, 1/4 eines Zimmers zu kaufen - überprüfen Sie den Preis und die Bedingungen mit unseren Ma…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
