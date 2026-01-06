  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Osurgeti
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Munizipalität Osurgeti, Georgien

Tiflis
101
Kutaissi
1
Batumi
20
Autonome Republik Adscharien
123
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Alpha Home Shekvetili
Wohngebäude Alpha Home Shekvetili
Wohngebäude Alpha Home Shekvetili
Wohngebäude Alpha Home Shekvetili
Shekvetili, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
in Natanebi village
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen