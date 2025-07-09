Ein multifunktionaler Wohnkomplex an der ersten Küste, umgeben von inspirierenden Berglandschaften auf der einen Seite und dem endlosen Meer auf der anderen. Die Architektur des Projekts zeichnet sich durch ein raffiniertes Design aus, ergänzt durch einen charmanten Olivengarten. Sorgfältig ausgewählte Außenfarben und -formen vermischen sich nahtlos in die lokale Landschaft und verbessern die Atmosphäre von Frieden und Komfort. Unter den anmutigen Olivenbäumen entsteht ein Raum, der perfekt für Entspannung und Wiederherstellung der inneren Harmonie ist.

Besondere Aufmerksamkeit wurde auf das Layout und die Verteilung der Wohnungen gegeben, um sicherzustellen, dass die Bewohner den maximalen Zugang zu atemberaubenden Blick auf das Meer und die Berge genießen. Die moderne Architektur des Gebäudes zeichnet sich durch saubere lineare Formen und eine innovative Anordnung von Fassaden aus. Äußere Materialien und visuelle Effekte sind harmonisch in die umliegende Natur integriert, während Terrassen und üppiges Grün auf den Dächern eine einladende und gemütliche Atmosphäre schaffen.



Wohnungen Layouts

Studio — Fläche ab 29.7 m2, Preis ab $52.500

1-Schlafzimmer — Bereich ab 50,99 m2, Preis ab $111,000

2-Schlafzimmer — Fläche von 89,57 m2, Preis ab 175.000 $

Penthouse — Fläche ab 73.1 m2, Preis auf Anfrage

*Turnkey Renovierung für + $800/m2

Das Projekt umfasst modernste Engineering-Lösungen für maximalen Komfort und Energieeffizienz. Das Daikin VRF-System reduziert den Energieverbrauch um bis zu 40% dank präziser zonaler Temperaturregelung in jedem Raum. Badezimmer sind mit innovativen Geberit-Systemen ausgestattet, die keine zusätzlichen Lüftungsrohre benötigen. Das Projekt entspricht den NFPA-amerikanischen Brandschutznormen, die ein höchstes Schutzniveau gewährleisten. Die Fassaden sind fertig mit Schüco Low-Emissivity Glas, das Energieeinsparungen um bis zu 15% erhöht und bietet hervorragende Isolierung und ein modernes, stilvolles Aussehen.



Infrastruktur und Annehmlichkeiten

Coworking Space

Restaurants und Bars

Tiefgarage

Fitnesscenter und Sauna

Dienstleistungen der Immobilienverwaltung

Gewerbegebiete

Schwimmbad & Infinity Pool

Sicherheit und Überwachung

24/7 Rezeption & Concierge Service

Reinigung und Wartung

Der Komplex befindet sich in einem malerischen Ort auf der ersten Linie des Schwarzen Meeres, im Bereich Gonio/Kvariati. Es bietet die perfekte Balance von Abgeschiedenheit und Zugänglichkeit: nur 30 Meter von einem breiten Kiesstrand, 15 km vom Zentrum von Batumi, und nur 10-15 Minuten mit dem Auto vom internationalen Flughafen Batumi. Von den Wohnungen genießen die Bewohner einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer und die Berge, was den Wert der Immobilie deutlich erhöht. Das Gebiet ist bekannt für seine ökologische Reinheit, kristallklares Meerwasser und frische Luft. In der Nähe finden Sie prestigeträchtige Immobilien wie Wyndham Residence und Radisson Blu sowie ikonische Sehenswürdigkeiten wie die Gonio-Apsaros Fortress und der Andrew the First-Called Waterfall.