  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Batumi
  4. Wohnkomplex Real Palace Blue

Wohnkomplex Real Palace Blue

Batumi, Georgien
von
$43,670
von
$36/m²
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32774
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    29

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude South Valley
Tiflis, Georgien
von
$45,000
Wohnanlage ZhK Real Palace Blue
Batumi, Georgien
von
$32,580
Wohnanlage Orbi Residence
Batumi, Georgien
von
$39,500
Aparthotel Subtropic City by Gumbati
Batumi, Georgien
von
$107,430
Wohnanlage BI RESIDENCE
Batumi, Georgien
von
$52,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Real Palace Blue
Batumi, Georgien
von
$43,670
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Wohnanlage StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Wohnanlage StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Wohnanlage StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Wohnanlage StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Batumi, Georgien
von
$49,165
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 22
Stay & Rent ist ein aktiver Lebensstil.Einfach zu kaufen, bequem zu leben, rentabelNachfrage nach Standort heuteNew Boulevard ist eine schnell wachsende neue Gegend am Meer mit noch niedrigen Immobilienpreisen. Die dynamische, moderne, sportliche Atmosphäre des Lebens des Bezirks wird haupts…
Bauherr
One Development
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
One Development
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Tiflis, Georgien
von
$123,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 35
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Batumi, Georgien
von
$45,100
Etagenzahl 18
Wohnanlage „MTZ Luxe Living“ in Batumi, 27 Shartava Street, die 2024 fertiggestellt wurde! Dieser Komplex ist ideal für ein komfortables Leben und erfolgreiche Investitionen. MTZ Luxe Living Wohnanlage befindet sich im Herzen von Batumi, in einem der attraktivsten Gegenden der Stadt. Dank de…
Immobilienagentur
Gulfstream
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Georgien
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
24.11.2021
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
25.10.2021
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
Alle Veröffentlichungen anzeigen