  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Poti
  4. Wohnung in einem Neubau OTIUM POTI

Wohnung in einem Neubau OTIUM POTI

Poti, Georgien
Preis auf Anfrage
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32977
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Mingrelien-Oberswanetien
  • Stadt
    Poti

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

OTIUM POTI ist ein MULTI-APARTMENT RESIDENTIAL BLOCK mit COMMERCIAL SPACES und RECREATIONAL AREA.

DAS PROJEKT, WAS ICLUDS A GREEN AROUND THE BUILDING, PLAYGROUND UND PARKING ZONE, WILL BE COMPETZT MAY 2026

Standort auf der Karte

Poti, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Well House
Tiflis, Georgien
von
$1,550
Wohnanlage Thalassa
Batumi, Georgien
von
$34,600
Wohnviertel VILLA ORTA
Kapreshumi, Georgien
von
$147,500
Wohnanlage SPANISH QUARTER
Tiflis, Georgien
von
$84,555
Wohnanlage StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Batumi, Georgien
von
$49,165
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau OTIUM POTI
Poti, Georgien
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Alle anzeigen Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Georgien
von
$115,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Wyndham Residences Batumi. Gonio.Wyndham Residences Batumi ist ein einzigartiges 25-stöckiges Hotel, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Wyndham Standards.Wyndham Branding Residenzen verkörpern die strengen Standards von…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Isani Park
Wohngebäude Isani Park
Wohngebäude Isani Park
Wohngebäude Isani Park
Wohngebäude Isani Park
Tiflis, Georgien
von
$55,000
Etagenzahl 30
About the project Isani Park from White Square – a new, multifunctional residential complex, adapted to modern life, equipped with all the necessary infrastructure, in Isani, on Navtlughi Steet. All the details here are designed for those who want to create a perfect living environm…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Morskoy klub
Aparthotel Morskoy klub
Aparthotel Morskoy klub
Aparthotel Morskoy klub
Aparthotel Morskoy klub
Alle anzeigen Aparthotel Morskoy klub
Aparthotel Morskoy klub
Batumi, Georgien
von
$50,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Seeclub   Apartment Hotel 18-stöckiger Komplex. 1 Küste. Meer über die Straße. Vor dem Komplex ist nichts garantiert! Drei Blöcke – A, B, C. Für den persönlichen Aufenthalt und die Übertragung an die Geschäftsleitung.   Block B – Markenhotel. International UK « River Rock Hotels & …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Georgien
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
24.11.2021
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
25.10.2021
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
Alle Veröffentlichungen anzeigen