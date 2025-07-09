  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Archi Ramada Batumi

Batumi, Georgien
von
$2,000
;
7
ID: 20808
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.11.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    30

Über den Komplex

Shalva Inasaridze St., 25 Archi Ramada Batumi ist ein multifunktionales Aparthotel des europäischen Standards, dessen Partner Ramada Encore von Wyndham, der weltweit führenden Hotelkette Wyndham, ist. Archi Ramada Batumi zeichnet sich durch seine Baumaterialien und Infrastruktur sowie durch seine vielfältigen Hoteldienstleistungen aus. Im Aparthotel finden Sie einen Swimmingpool, Restaurant, Bar, Lounge, Casino, Fitnesscenter und Spa-Zone, Kinderbereich und Konferenzräume. Die Apartments im 30-stöckigen Aparthotel sind komplett renoviert, möbliert und ausgestattet. Die Balkone bieten einen Panoramablick auf das Meer. Das Kaufen einer Wohnung in Archi Ramada Batumi ist die beste Investition, da das Unternehmen bietet eine ganze Reihe von Wohnungsvermietung Dienstleistungen. Archi Ramada Batumi bietet eine tolle Lage, neben dem neuen Boulevard. Das Aparthotel hat alle Bedingungen für einen idealen Urlaub und ist eine Quelle von zusätzlichen Einkommen im ganzen Jahr für die Wohnungsbesitzer.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Essen & Trinken
Freizeit

