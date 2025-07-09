Wohnung in einem Neubau Archi Ramada Batumi

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Shalva Inasaridze St., 25
Archi Ramada Batumi ist ein multifunktionales Aparthotel des europäischen Standards, dessen Partner Ramada Encore von Wyndham, der weltweit führenden Hotelkette Wyndham, ist. Archi Ramada Batumi zeichnet sich durch seine Baumaterialien und Infrastruktur sowie durch seine vielfältigen Hoteldienstleistungen aus. Im Aparthotel finden Sie einen Swimmingpool, Restaurant, Bar, Lounge, Casino, Fitnesscenter und Spa-Zone, Kinderbereich und Konferenzräume.
Die Apartments im 30-stöckigen Aparthotel sind komplett renoviert, möbliert und ausgestattet. Die Balkone bieten einen Panoramablick auf das Meer. Das Kaufen einer Wohnung in Archi Ramada Batumi ist die beste Investition, da das Unternehmen bietet eine ganze Reihe von Wohnungsvermietung Dienstleistungen. Archi Ramada Batumi bietet eine tolle Lage, neben dem neuen Boulevard. Das Aparthotel hat alle Bedingungen für einen idealen Urlaub und ist eine Quelle von zusätzlichen Einkommen im ganzen Jahr für die Wohnungsbesitzer.
Standort auf der Karte
Batumi, Georgien
