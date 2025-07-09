Wohnkomplex SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS

Elite-Wohnanlage direkt am Meer, umgeben von einer Oase aus Palmen und reicher Flora und Fauna, mit atemberaubendem Blick auf das Schwarze Meer.

2.800 Wohnungen direkt am Meer in drei Hochhäusern sind durch eine umfangreiche Freizeitinfrastruktur verbunden.

Eine große Auswahl an 1-Schlafzimmer- und Studio-Apartments kombinieren Funktionalität mit modernem Luxus und bieten geräumige und komfortable Wohnräume.

Das Resort wird von einer internationalen Verwaltungsgesellschaft mit umfassender Erfahrung im Resort- und Hotelmanagement verwaltet. Tapfere Gastfreundschaft – eines der weltweit führenden Managementunternehmen mit Hauptsitz in Atlanta, USA. Mit einem Portfolio von mehr als 90 Hotels und Resorts in Nord- und Südamerika, Großbritannien, Afrika, dem Nahen Osten, der GUS und Südostasien.