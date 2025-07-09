  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS

Wohnkomplex SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS

Zichisdsiri, Georgien
von
$57,684
12.11.25
$57,684
17.05.24
$34,438
;
16
ID: 19745
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.11.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Nachbarschaft
    Munizipalität Kobuleti
  • Dorf
    Zichisdsiri

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    29

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Elite-Wohnanlage direkt am Meer, umgeben von einer Oase aus Palmen und reicher Flora und Fauna, mit atemberaubendem Blick auf das Schwarze Meer.

2.800 Wohnungen direkt am Meer in drei Hochhäusern sind durch eine umfangreiche Freizeitinfrastruktur verbunden.

Eine große Auswahl an 1-Schlafzimmer- und Studio-Apartments kombinieren Funktionalität mit modernem Luxus und bieten geräumige und komfortable Wohnräume.

Das Resort wird von einer internationalen Verwaltungsgesellschaft mit umfassender Erfahrung im Resort- und Hotelmanagement verwaltet. Tapfere Gastfreundschaft – eines der weltweit führenden Managementunternehmen mit Hauptsitz in Atlanta, USA. Mit einem Portfolio von mehr als 90 Hotels und Resorts in Nord- und Südamerika, Großbritannien, Afrika, dem Nahen Osten, der GUS und Südostasien.

Standort auf der Karte

Zichisdsiri, Georgien
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
