Wohnkomplex

Tiflis, Georgien

$81,500
BTC
0.9694263
ETH
50.8117758
USDT
80 577.7872252
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
13
ID: 27479
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.08.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Metro
    300 Aragveli (~ 700 m)
  • Metro
    Avlabari (~ 600 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Club-Stil Premium-Residenz im Herzen der historischen Tiflis — Avlabari. Dies ist ein intimer Fünf-Block-Komplex, wo die Authentizität der alten Stadt fünf-Sterne-Service trifft. Die Architektur ist zart in die historische Umgebung integriert, während Sie im Inneren moderne Komfortstandards für Wohnen, Freizeit und stabile Investitionen finden. An diesem Ort wird die Geschichte Teil Ihrer täglichen Routine: Steinstraßen, Panoramas von alten Tiflis, und gleichzeitig eine ruhige innere Welt mit privaten Höfen, grünen Gärten, Hotel-Level-Lobbys und eine reiche Infrastruktur. Hier konkurrieren Tradition und Innovation nicht, sondern verbessern sich gegenseitig: natürliche Materialien, aktuelle Planungslösungen, durchdachte Raumlogistik und 24/7 Service.

Dies ist nicht nur Immobilien, sondern eine zuversichtliche Anlagestrategie in einem wachsenden Zentrum der Attraktion. Ein begrenzter Pool von Einheiten, hohe Nachfrage nach hochwertigem Gehäuse im historischen Zentrum und professionelles Management machen das Eigentum zu einem komfortablen, transparenten und profitablen Vermögen. Hier kaufen Sie nicht nur Quadratmeter – Sie investieren in einen Lebensstil, der immer gefragt wird.

Wohnanlage

  • Studio — Fläche von 37 m2, Preis ab $81.500, schlüsselfertig + $900/m2.

  • 1-Zimmer-Residenz — Bereich ab 44,9 m2, Preis ab $98.800, Schlüssel + $900/m2.

  • 2-Zimmer-Residenz — Bereich ab 92.6 m2, Preis ab $194.500, Schlüssel + $900/m2.

  • 3-Zimmer-Residenz — Fläche von 97 m2, Preis ab $232,800, Schlüssel + $900/m2.

Insgesamt 223 Prämienwohnheime – ein seltenes Angebot an einem Standort dieses Kalibers. Jedes Detail ist kalibriert: vom architektonischen Code, der vom Stadtrat genehmigt wird, bis zur Qualität der Oberflächen und akustischen Komfort. Die Atmosphäre von Avlabari, mit seinem multikulturellen Erbe und seiner unverwechselbaren Energie, verleiht dem Projekt besonderen Wert: Sie leben “im Schatten” der historischen Straßen – weg von der Eile noch Minuten von allen Sehenswürdigkeiten der Stadt, besten Restaurants und kulturellen Orten.

Infrastruktur & Infrastruktur

  • Restaurant

  • Pool und SPA

  • Gymnasium

  • Dienstleistungen von Valet

  • Lobby und Wäscherei

  • Erholungsgebiete für Kinder

  • Immobilienverwaltungsgesellschaft

  • Geschäftsräume

  • Überwachung und Sicherheit

  • Business-Lounge und Bibliothek

  • 24/7 Rezeption und Concierge Service

  • Grüner Garten & Freizeitbereiche

  • Zimmerservice & Technische Wartung

Historic Avlabari ist das Herz des authentischen Tbilisi, wo jeden Morgen mit Blick auf die Kuppeln von Sameba beginnt und entlang der Steinstraßen der Altstadt spaziert. Von hier aus sind es nur 5 Minuten zum Europaplatz und zum Freiheitsplatz – die wichtigsten Drehkreuze der Stadt mit Museen, Galerien und kulturellen Veranstaltungen. Nur wenige Gehminuten entfernt befinden sich die majestätische Sameba-Kathedrale, ein Symbol des modernen Tbilisi, und die futuristische Brücke des Friedens, die zum Fluss und zum Rike Park führt. Die U-Bahn-Station Avlabari ist buchstäblich in der Nähe und sorgt für schnelle, bequeme Reisen rund um die Stadt, während der Tbilisi International Airport nur 15 Minuten mit dem Auto ist – besonders für häufige Reisende und Geschäftsreisende.

Die Lage bietet eine seltene Kombination: die Ruhe der intimen historischen Viertel und sofortigen Zugang zu allen Signature-Destinationen. In einem kurzen Spaziergang befinden sich die Abanotubani Schwefelbäder, Narikala, Metekhi, gemütliche Weinbars, signierte georgische Restaurants, stilvolle Cafés und Grünparks zur Entspannung im Freien. Hier lebt der wahre Geist von Tiflis – Authentizität, Gastfreundschaft und eine lebendige kulinarische Szene – genau deshalb ist das Anwesen in Avlabari sowohl für das Leben als auch für die Vermietung im ganzen Jahr begehrt.

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien

