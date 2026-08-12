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Betriebsgebäude in Georgien

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Kachetien
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11 immobilienobjekte total found
Produktion 2 300 m² in Osurgeti, Georgien
Produktion 2 300 m²
Osurgeti, Georgien
Fläche 2 300 m²
Etagenzahl 2
🚀Fertiger Produktionskomplex zum Verkauf in Ozurgeti📍 Lage: Rathaus, Ozurgeti🚛 Zum kommerzie…
$1,60M
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FA real estate
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For Sale or Rent – Newly Built, Modern Industrial/Warehouse Complex in Avchala 📍 in Tiflis, Georgien
For Sale or Rent – Newly Built, Modern Industrial/Warehouse Complex in Avchala 📍
Tiflis, Georgien
Fläche 3 750 m²
Verkauf oder Miete – Neubaut, Modern Industrial/Warehouse Complex in Avchala 📍 Standort: Ein…
$3,50M
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Produktion in Tiflis, Georgien
Produktion
Tiflis, Georgien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 4
Ein voll funktionsfähiges Gewerbeobjekt ist zum Verkauf bereit, ein wichtiger Wachstumspunkt…
$2,10M
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TekceTekce
For Sale – Operating Wine Cellar near Sighnaghi, on the Tsnori–Sighnaghi in Sighnaghi, Georgien
For Sale – Operating Wine Cellar near Sighnaghi, on the Tsnori–Sighnaghi
Sighnaghi, Georgien
Zum Verkauf – Betriebsweinkeller in der Nähe von Sighnaghi, auf dem Tsnori–Sighnaghi Pass Da…
Preis auf Anfrage
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🍇 For Sale – Operating Winery and Vineyard in Doesi, Georgien
🍇 For Sale – Operating Winery and Vineyard
Doesi, Georgien
🍇 Verkauf – Betriebskunde und Weinberg📍 Das Hotel liegt in Doesi, Gemeinde Kaspi – in der Nä…
Preis auf Anfrage
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Listed for sale!!! Wine cellar in Khashmi. in , Georgien
Listed for sale!!! Wine cellar in Khashmi.
, Georgien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 400 m²
Exklusives Recht!!! Zum Verkauf angeboten!!! Weinkeller in Khashmi. in der Mikrozone von Kha…
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Now available for sale! A new wine factory complex in Kakheti, Telavi Municipality, in the village of Napareuli in Napareuli, Georgien
Now available for sale! A new wine factory complex in Kakheti, Telavi Municipality, in the village of Napareuli
Napareuli, Georgien
Fläche 1 000 m²
Exklusive Listing! Jetzt zum Verkauf erhältlich!Ein neuer Weinfabrikkomplex in Kakheti, Geme…
Preis auf Anfrage
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🏭 For Sale – Modern Winery in Gremi, Kakheti in 1 st, Georgien
🏭 For Sale – Modern Winery in Gremi, Kakheti
1 st, Georgien
🏭 Verkauf – Moderne Weinkellerei in Gremi, Kakheti📍 Lage: Dorf von Gremi, neben dem Gremi Kl…
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Unique family wine house with cellar, hotel rooms, vineyard and own wine brand. in , Georgien
Unique family wine house with cellar, hotel rooms, vineyard and own wine brand.
, Georgien
Exklusives Recht!!! Zum Verkauf!!! Einzigartiges Familienweinhaus mit Keller, Hotelzimmern, …
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Operating premium class winery – cellar “Zenishi”, located in Kakheti, Sagarejo municipality, in the village of Khashmi in Chaschmi, Georgien
Operating premium class winery – cellar “Zenishi”, located in Kakheti, Sagarejo municipality, in the village of Khashmi
Chaschmi, Georgien
Fläche 1 000 m²
Exklusives Angebot! Zum Verkauf!!! Betriebsprämienklasse Keller „Zenishi“, gelegen in Kakhet…
Preis auf Anfrage
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FOR SALE OR OPEN TO ANY TYPE OF INVESTMENT – FULLY OPERATIONAL GREENHOUSE FARM IN MARNEULI MUNICIPALITY in Marneuli, Georgien
FOR SALE OR OPEN TO ANY TYPE OF INVESTMENT – FULLY OPERATIONAL GREENHOUSE FARM IN MARNEULI MUNICIPALITY
Marneuli, Georgien
Fläche 30 000 m²
ZU VERKAUFEN ODER AUF EINEN TYPE DER INVESTITIONEN – FULLY OPERATIONAL GREENHOUSE FARM IN MA…
Preis auf Anfrage
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