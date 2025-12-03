  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Tschakwi, Georgien

Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Tschakwi, Georgien
von
$23,375
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 11
Moderne Wohnanlage von zwei Blocks, 80 m vom Meer entfernt, 800 m vom Botanischen Garten und 10 km vom Zentrum von Batumi entfernt. Apartments mit Meerblick und Bergblick in der malerischen Gegend von Green Cape.Eigenschaften:Zwei direkte Zugang zum Meer.Spa, Fitnessclub, Geschäfte, Parkplat…
Gulfstream
Eine Anfrage stellen
Tschakwi, Georgien
von
$156,763
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 35–107 m²
12 Immobilienobjekte 12
Ein einzigartiges Resort auf einer Fläche von 100.000 m2 in einer ökologisch sauberen subtropischen Zone an der Schwarzmeerküste, nur 9 km von der Stadt Batumi entfernt. Der Komplex kombiniert das Dreamland Oasis Hotel, private Apartments und mehr als 50 Objekte seiner eigenen Infrastruktur.…
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Wohnung 2 zimmer
107.4
251,811
Wohnung
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Dreamland Oasis Chakvi
Eine Anfrage stellen
Tschakwi, Georgien
von
$57,966
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 16
Gulfstream
Eine Anfrage stellen
