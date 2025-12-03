  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Chelwatschauri
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

häuser
5
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel VILLA ORTA
Wohnviertel VILLA ORTA
Wohnviertel VILLA ORTA
Kapreshumi, Georgien
von
$147,500
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 2
Fläche 252 m²
1 Immobilienobjekt 1
Esteco - Bau von Häusern in Georgia!  Wir präsentieren Ihnen ein exklusives Design des Cottage-Minikomplexes, der sich in den Vororten der Küstenstadt Batumi befindet!  Es besteht aus zwei Arten von Villen, die sich in zwei Reihen an einem Berghang befinden: Im unteren Bereich - Villa DEX…
Bauherr
Esteco
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel VILLA DEX
Wohnviertel VILLA DEX
Wohnviertel VILLA DEX
Kapreshumi, Georgien
von
$138,300
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 2
Fläche 210 m²
2 Immobilienobjekte 2
Esteco - Bau von Häusern in Georgia! br /br /Wir präsentieren Ihnen ein exklusives Design des Cottage-Minikomplexes, der sich in den Vororten der Küstenstadt Batumi befindet! br /br /Es besteht aus zwei Arten von Villen, die sich in zwei Reihen an einem Berghang befinden: br / Im unteren Ber…
Bauherr
Esteco
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen