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Mehrstöckige Wohnungen in Georgien

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15 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$256,725
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Аталанта
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 4/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
$75,250
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 4/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
Stockwerk 7/26
Zu verkaufen 4 Wohnungen in einem einzigen Grundstück im Stadtzentrum mit hochwertigen Repar…
$755,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 7 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 7 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 188 m²
Stockwerk 6/12
Ein hotelartiges Investitionsprojekt steht in einem der beliebtesten Orte von Batumi zum Ver…
$329,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 4/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
$365,900
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$246,456
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Аталанта
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 4/5
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclu…
Preis auf Anfrage
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 485 m²
Stockwerk 19/19
Zu verkaufen ist eine helle, geräumige Fünf- oder Sechs-Zimmer-Wohnung, im 19. Stock der Sub…
$578,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Tiflis, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/7
🔥 Helle Duplex-Wohnung im historischen Zentrum von Tiflis, Viertel Round Garden 🔥 Wir prä…
$82,400
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1/3
Wohnkomplex X2 Home ist die Verkörperung moderner Trends in Architektur und Design, kombinie…
$294,130
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Аталанта
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 734 m²
Stockwerk 19/19
Im 19. Stock des Wohnkomplexes Subtropic City steht eine aussichtsreiche, helle, geräumige F…
$629,500
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Tiflis, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 11
Vake, Axis, Duplex, 98 sq, 2 bedrooms, 2 toilets, 11-12ed, 320k $ 4 School, Training, swi…
$348,427
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Tiflis, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 4/4
Tbilisi Town is a premium multifunctional residential complex that provides luxurious living…
$122,640
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Wohnungen auf mehreren Ebenen in Shekvetili, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Shekvetili, Georgien
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/9
The Shekvetili Forest~Beach Project is a new development in the Black Sea region designed fo…
$107,000
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Immobilienangaben in Georgien

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