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Restaurants in Georgien

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Autonome Republik Adscharien
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6 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 210 m² in Tiflis, Georgien
Restaurant, Café 210 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
$395,000
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Restaurant, Café 324 m² in Batumi, Georgien
Restaurant, Café 324 m²
Batumi, Georgien
Fläche 324 m²
Etagenzahl 1
Three existing cafes in the city of Akhalkalaki are for sale. Ready-made business in a busy …
$450,000
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Restaurant, Café 70 m² in Batumi, Georgien
Restaurant, Café 70 m²
Batumi, Georgien
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Vegetarian establishment for sale in the heart of old Batumi. The cafe has been open for 2 y…
$17,000
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TekceTekce
Restaurant, Café 720 m² in Batumi, Georgien
Restaurant, Café 720 m²
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Fläche 720 m²
Etagenzahl 25
Allgemeine Geschäftsräume sind zum Verkauf in der renommiertesten Gegend von Batumi Resort, …
$1,44M
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Commercial space for sale in Bakuriani, Georgia. in Bakuriani, Georgien
Commercial space for sale in Bakuriani, Georgia.
Bakuriani, Georgien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 317 m²
Etagenzahl 1
317 qm Gewerbefläche in Bakuriani, im 0. Stock des K2 Komplexes.Der Raum ist renoviert
$143,000
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Commercial space for sale in Tiflis, Georgien
Commercial space for sale
Tiflis, Georgien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
Rustaveli 40 sq.M. Renovierter (mit intakten Vorrichtungen und Möbeln) Preis 700.000 Dollar.
$700,000
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