Wohnkomplex Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden

Archi Kikvidze Garden ist ein moderner Wohnkomplex im Stadtteil Nadzaladevi in Tiflis, in der Z. Kikvidze-Straße, nur zwei Minuten zu Fuß von den Metrostationen Didube und Gotsiridze entfernt. Das Projekt zeichnet sich durch einen großen grünen Innenhof von 15 000 m² aus, mit Freizeit-, Sport- und Spielbereichen für Kinder — eine Oase der Ruhe im urbanen Umfeld.

Der Komplex verfügt über Gewerbeflächen, eine Tiefgarage und weitläufige Grünanlagen. Beim Bau werden umweltfreundliche, energieeffiziente Baumaterialien der deutschen Marke YTONG verwendet, die die Innentemperatur stabil halten und den Energieverbrauch um bis zu 40 % senken.

Die Fertigstellung ist für Dezember 2027 geplant. Die Preise beginnen bei 1 500 USD/m² — eine hervorragende Gelegenheit für eine nachhaltige Investition in einen sich dynamisch entwickelnden Teil von Tiflis.