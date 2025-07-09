  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Wohnkomplex Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden

Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden

Tiflis, Georgien
von
$50,000
von
$1,500/m²
;
8
ID: 32655
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.10.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

Archi Kikvidze Garden ist ein moderner Wohnkomplex im Stadtteil Nadzaladevi in Tiflis, in der Z. Kikvidze-Straße, nur zwei Minuten zu Fuß von den Metrostationen Didube und Gotsiridze entfernt. Das Projekt zeichnet sich durch einen großen grünen Innenhof von 15 000 m² aus, mit Freizeit-, Sport- und Spielbereichen für Kinder — eine Oase der Ruhe im urbanen Umfeld.

Der Komplex verfügt über Gewerbeflächen, eine Tiefgarage und weitläufige Grünanlagen. Beim Bau werden umweltfreundliche, energieeffiziente Baumaterialien der deutschen Marke YTONG verwendet, die die Innentemperatur stabil halten und den Energieverbrauch um bis zu 40 % senken.

Die Fertigstellung ist für Dezember 2027 geplant. Die Preise beginnen bei 1 500 USD/m² — eine hervorragende Gelegenheit für eine nachhaltige Investition in einen sich dynamisch entwickelnden Teil von Tiflis.

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnkomplex Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgien
von
$50,000
Realting.com
