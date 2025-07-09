Wohnkomplex Saburtalo Kavtaradze

Einführung eines neuen ehrgeizigen Projekts – eine erstklassige Wohnanlage, die für diejenigen geschaffen wird, die Komfort, Sicherheit und moderne städtische Infrastruktur schätzen. Der Komplex befindet sich auf einem Landschaftsgebiet mit einer Fläche von 16,490 m2 und besteht aus zwei Gebäuden mit einer Höhe von 24 und 28 Etagen. Eine Besonderheit des Projekts ist ein riesiger Innenhof mit einer Fläche von 1 Hektar, verwandelt in eine vollwertige Erholungszone.

Anzahl der Wohnungen: 534.

Penthouses: 10 exklusive Angebote auf den oberen Etagen.

Parkplatz: Ein fünfstufiger Parkplatz für 334 Parkplätze.

Abschlussdatum: Juni 2027.

Der Zustand der Wohnungen bei der Lieferung im "weißen Rahmen"-Standard impliziert, dass das Gehäuse komplett fertig ausgerüstet ist, was Ihre Zeit und Mühe erheblich spart. Der Lieferstandard umfasst hochwertige Aluminiumfenster und Türen, eine zuverlässige Eiseneingangstür mit eingebautem Intercom, einen ebenen Boden und verputzte Innenwände. Auch die elektrische Verkabelung wurde in der Wohnung (bis zu 5 Punkte in jedem Zimmer) installiert, Gasrohre wurden in die Küche und Heizschrank verlegt, Heizrohre wurden installiert, sowie die Hauptwasser- und Abwasserauftriebe. Der Balkon ist mit frostbeständigen Porzellan-Steinware ausgekleidet und Gasdetektoren und Feuermeldeanlagen sind für zusätzliche Sicherheit installiert.

Layouts

1-Zimmer-Wohnung, Fläche von 48.2 m2, Preis ab $83.500.

2-Zimmer-Wohnung, Fläche von 100,5 m2, Preis ab $148.700.

3-Zimmer-Wohnung, Fläche von 122.9 m2, Preis ab $188.600.

Die Infrastruktur und der Service des Wohnkomplexes bieten Bewohnern einen Komfort, einschließlich 24-Stunden-Sicherheit, 24/7 Concierge-Service und ein modernes Brandschutzsystem für vollständige Sicherheit. Im Inneren des Gebäudes befinden sich eine Lobby, ein Café, eine Apotheke, ein Geschäft und private Büroräume, während ein Kindergarten direkt auf dem Territorium und moderne Spielplätze für Kinder zur Verfügung gestellt werden. Zu den aktiven Erholungsgebieten gehören ein Sportplatz, ausgerüstete Pavillons und Miniaturbrunnen im Innenhof, während der einwandfreie Zustand des Territoriums und der Service durch einen komplexen Manager, einen professionellen Gärtner und einen regelmäßigen Reinigungsservice für Eingänge und Aufzüge erhalten wird.

Die Lage und die Verkehrszugänglichkeit des Projekts werden durch seine günstige Lage im Stadtteil Kavtaradze gewährleistet, umgeben von allen notwendigen Infrastrukturen, wo drei U-Bahn-Stationen zu Fuß erreichbar sind: "Vaja-Pshavela", "Delisi" und "State University". Wichtige pädagogische und medizinische Einrichtungen wie die Tbilisi Medical University und das Kaukasus Medical Center sind ebenfalls in unmittelbarer Nähe konzentriert und das Hippodrome liegt in der Nähe für Spaziergänge und Erholung.