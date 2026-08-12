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Ferienhäuser in Georgien

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Batumi
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51 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in , Georgien
Premium Premium
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
$230,000
MwSt.
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Telawi, Georgien
TOP TOP
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Telawi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
TätigkeitDurchschnittliches Budget in GELAnmerkungHotel Tbilisi1 Zimmer 70 USD5 Zimmer koste…
$230,000
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Bauherr
Schuhmann Real Estate
Sprachen
English
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
Wohnanlage von nur 15 Stadthäusern am Berg mit Panoramablick auf das Schwarze Meer und Batum…
$249,390
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Atlas property
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Ferienhaus 6 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Etagenzahl 2
Geräumiges und helles Ferienhaus zum Verkauf im Vorort Batumi - Gonio (hinter der Festung "G…
$230,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Buknari, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Buknari, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein freistehendes 2-stöckiges Ferienhaus in Buknari (bei Chakvi).📐 Ferienha…
$188,000
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FA real estate
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English, Русский
Ferienhaus 4 zimmer in Shekvetili, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Shekvetili, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Ferienhaus zum Verkauf an der Küste, nur 300 Meter vom berühmten Strand mit magnetischem San…
$99,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 3
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$154,275
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Atlas property
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Ferienhaus 7 zimmer in Zichisdsiri, Georgien
Ferienhaus 7 zimmer
Zichisdsiri, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Ein unvollendetes dreistöckiges Haus steht zum Verkauf. Die Fläche beträgt 663 m2. Der Statu…
$300,000
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Ferienhaus 5 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi zu verkaufen, 189 m². Im Erd…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Etagenzahl 2
Ein Ferienhaus in unserem Dorf in Gonio zu kaufen ist eine rentable Investition, die ein sta…
$170,000
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Atlas property
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Ferienhaus in Zichisdsiri, Georgien
Ferienhaus
Zichisdsiri, Georgien
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein freistehendes 2-stöckiges Ferienhaus in Buknari (bei Chakvi).📐 Ferienha…
$188,000
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FA real estate
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Ferienhaus 4 zimmer in Chaisubani, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Chaisubani, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Etagenzahl 1
A compact, very rationally designed new residential building with partial renovation is for …
$215,000
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Ferienhaus 6 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 2
Geräumiges und helles Ferienhaus zum Verkauf im Vorort Batumi - Gonio (hinter der Festung "G…
$220,000
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Ferienhaus 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Verkauf Haus 150 qm und ein separates Haus 100 qm im Hof.Gesamtfläche von Gebäuden mit Grund…
$183,000
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Ferienhaus 1 zimmer in Achalziche, Georgien
Ferienhaus 1 zimmer
Achalziche, Georgien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 1
Ferienhaus zu verkaufen in Bakuriani, Wohnungskomplex neben Passagiergebäuden 6 und 7.Fläche…
$49,500
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Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Gemütliches Ferienhausdorf Sunney Cottage.Ein großartiger Ort für diejenigen, die Komfort un…
$117,910
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Immobilienagentur
RECOM
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English, Русский
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
$440,949
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Atlas property
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English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Etagenzahl 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
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Ferienhaus 2 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Wir präsentieren einen Landkomplex im Stil von Barn!Das Dorf ist ein architektonisches Proje…
$135,000
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English, Русский, Українська, עִברִית
Ferienhaus in Batumi, Georgien
Ferienhaus
Batumi, Georgien
Fläche 201 m²
Etagenzahl 2
Open the door to the luxurious world of prestigious accommodation in Batumi. We present to y…
$228,000
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Atlas property
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Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate near the Botanical Ga…
$176,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 4
Der Hüttenkomplex befindet sich in einem Elite ökologisch sauber Erholungsgebiet mit einem h…
$168,300
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Atlas property
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Ferienhaus 6 zimmer in Bakuriani, Georgien
Ferienhaus 6 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 6
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Ferienhaus zum Verkauf in Bakuriani Fläche: 127 qm im schwarzen Rahmenzusta…
$120,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 3
The cottage complex is located in an elite ecologically clean recreation area with stunning …
$154,275
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Atlas property
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Ferienhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Gemütliches Ferienhausdorf Sunney Cottage.Ein großartiger Ort für diejenigen, die Komfort un…
$117,910
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 272 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren Ihnen ein neues einzigartiges Investitionsprojekt von Vorort-Immobilien in …
$188,000
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Ferienhaus 1 zimmer in Bordschomi, Georgien
Ferienhaus 1 zimmer
Bordschomi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 1
Ferienhaus zu verkaufen in Bakuriani, in der Nähe des 6. und 7. PersonenhausesInsgesamt - 3 …
$51,700
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 4
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,959
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Immobilienangaben in Georgien

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