Wohnkomplex

Batumi Island ist ein einzigartiges Projekt, das die erste künstliche Insel Georgiens an der Schwarzmeerküste in Batumi darstellt. Die Insel umfasst eine Fläche von 84 Hektar, davon 49 % Parks und Erholungszonen gewidmet. Das Projekt vereint moderne Architekturlösungen, nachhaltige Entwicklungsprinzipien und Premium-Infrastruktur und schafft ein neues Zentrum für Tourismus und Wirtschaftstätigkeit in der Region.

Die Entwicklung wird in Partnerschaft mit führenden globalen Unternehmen (einschließlich Colliers, ARUP, D73 und Yüksel Proje) durchgeführt und hat bereits Free Economic Zone Status erhalten. Die Insel verfügt über mehr als 30 Türme, luxuriöse Villen mit Privatdocks, Stadthäusern und 5-Sterne-Hotels. Dies wird eine autonome Stadt der Zukunft sein – komplett mit seinem Yachtclub, Parks, Promenaden, Büros, Schulen, medizinischen Zentren und allen wesentlichen Infrastrukturen.

Wohnungen:

Studio-Wohnung — von 30.4 m2 / Start bei $110.000

Deckenhöhe: 3.2 m / Komplett renoviert mit Einbauküche und Geräten



1-Zimmer-Wohnung — ab 53.45 m2 / Start bei $146.500

Deckenhöhe: 3.2 m / Komplett renoviert mit Einbauküche und Geräten



2-Zimmer-Wohnung — ab 108,4 m2 / Ab $303,000

Ecklayout mit Panoramaterrasse und 2 Bädern

Deckenhöhe: 3.2 m / Komplett renoviert mit Einbauküche & Geräte



Tower Spezifikationen:

Höhe: 216 m

Aufzüge: 9

Abschlussdatum: Februar 2029

Boden: 58

Parkplatz: 3-stufige Garage für 240 Fahrzeuge

Typ: Hotel-Typ Residenzen + Geschäftsräume

Konstruktion: Monolithischer Beton, Pfahlbau, Tunnelschalung



Inselinfrastruktur:

Lifestyle:

5 Hotels, Konzertsaal, Yachtclub

Umweltfreundliche Strände und Strandclubs

Freibäder, Wasserpark, Spa & Fitnesscenter

Restaurants, Cafés, Dachterrassen



Komfort:

Premium-Markengeschäfte

Medizinisches Zentrum

Apotheken, Banken, Helipad

Empfang und Conciergeservice



Freizeitgebiete:

3.2 km Fußgängerpromenade

Radwege, Sport und Spielplätze

9 Hektar Parkland



Wirtschaft und Bildung:

Internationales College

Kindergärten und Schulen

Büros und Coworking Spaces

Zahlungsbedingungen — 0% Ratenplan über 4 Jahre

20% — Anzahlung

20 % — 2025

25 % — 2026

25 % — 2027

10 % — 2028

Das Projektkonzept basiert auf Smart City Prinzipien und einer harmonischen Integration mit der natürlichen Umgebung. Die Architektur und Infrastruktur der Insel vereinen sich nahtlos in die Schwarzmeerlandschaft und minimieren ökologische Auswirkungen. Das nachhaltige Mobilitätskonzept umfasst Elektrofahrzeuge, Wassertaxis, E-Bikes und E-Busse, um Emissionen zu reduzieren und einen komfortablen Transport zu gewährleisten. Alle Einrichtungen auf der Insel werden ganzjährig, rund um die Uhr betrieben und bieten einen unterbrechungsfreien Zugang zu Unterhaltung und Dienstleistungen für Bewohner und Gäste. Das Projekt kombiniert Funktionalität und Eleganz und vereint Wohn-, Gewerbe- und Freizeiträume unter einem Dach und schafft eine einzigartige Wohn-, Arbeits- und entspannende Umgebung.