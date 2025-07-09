Wohnkomplex Sarajishvili

Ein moderner Wohnkomplex, der sich durch hochwertige Infrastruktur und Umwelt auszeichnet. Das Konzept des Komplexes zielt darauf ab, eine ruhige und komfortable Wohnumgebung für Bewohner zu schaffen. Das Gebiet, neben der Wohnentwicklung, bietet auch verschiedene Unterhaltungs- und Erholungsräume, Sport- und Kinderspielplätze sowie Erholungsgebiete. Der Wohnkomplex umfasst vier Wohnungsbauten, Büro- und Einzelhandelsräume, Supermärkte, medizinische Einrichtungen, Cafés und andere notwendige Infrastruktur, die die Schaffung einer komfortablen Wohnumgebung gewährleisten.
Layouts
Infrastruktur
Das Stadtteil Saradzhishvili zeichnet sich durch eine entwickelte Infrastruktur aus. Verschiedene kommerzielle und soziale Einrichtungen befinden sich hier, was es zu einem attraktiven Ort zum Leben macht. Darüber hinaus bietet die Anwesenheit einer U-Bahn-Station Bewohner und Gäste des Bezirks mit bequemem Zugang zu anderen Teilen der Stadt. In den letzten Jahren hat der Bezirk den aktiven Bau neuer Wohnkomplexe gesehen, die seine Entwicklung und wachsende Popularität unter den Bürgern anzeigt.