Wohnkomplex Sarajishvili

Tiflis, Georgien
von
$42,500
ID: 25472
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Adresse
    Tengiz Sheshelidze Street
  • Metro
    Sarajishvili (~ 300 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    27

Über den Komplex

Ein moderner Wohnkomplex, der sich durch hochwertige Infrastruktur und Umwelt auszeichnet. Das Konzept des Komplexes zielt darauf ab, eine ruhige und komfortable Wohnumgebung für Bewohner zu schaffen. Das Gebiet, neben der Wohnentwicklung, bietet auch verschiedene Unterhaltungs- und Erholungsräume, Sport- und Kinderspielplätze sowie Erholungsgebiete. Der Wohnkomplex umfasst vier Wohnungsbauten, Büro- und Einzelhandelsräume, Supermärkte, medizinische Einrichtungen, Cafés und andere notwendige Infrastruktur, die die Schaffung einer komfortablen Wohnumgebung gewährleisten.

Layouts

  • Studio - Bereich ab 36,9 m2 / Preis ab $44,300
  • 1-Zimmer-Wohnung - Bereich von 43,6 m2 / Preis ab $52,300
  • 2-Zimmer-Wohnung - Bereich ab 75 m2 / Preis ab $90.000
  • 3-Zimmer-Wohnung - Bereich von 107.1 m2 / Preis ab $109,900

Infrastruktur

  • Aesthetics Center
  • Café & Restaurant
  • Pharmazie
  • Supermarkt
  • Kinderunterhaltungszone
  • Parkplatz
  • 24/7 Sicherheitssystem
  • Grünflächen für Erholung


Das Stadtteil Saradzhishvili zeichnet sich durch eine entwickelte Infrastruktur aus. Verschiedene kommerzielle und soziale Einrichtungen befinden sich hier, was es zu einem attraktiven Ort zum Leben macht. Darüber hinaus bietet die Anwesenheit einer U-Bahn-Station Bewohner und Gäste des Bezirks mit bequemem Zugang zu anderen Teilen der Stadt. In den letzten Jahren hat der Bezirk den aktiven Bau neuer Wohnkomplexe gesehen, die seine Entwicklung und wachsende Popularität unter den Bürgern anzeigt.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 43.6
Preis pro m², USD 1,200
Wohnungspreis, USD 52,300
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 75.3
Preis pro m², USD 1,195
Wohnungspreis, USD 90,000
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 107.1
Preis pro m², USD 1,026
Wohnungspreis, USD 109,900
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 43.6
Preis pro m², USD 975
Wohnungspreis, USD 42,500

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

