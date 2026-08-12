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Neubauwohnungen in Autonome Republik Adscharien, Georgien

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Batumi
26
Munizipalität Kobuleti
8
Kobuleti
3
Tschakwi
3
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Aparthotel Montemar By Gumbati
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Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Batumi, Georgien
von
$65,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 16
Fläche 31–162 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der multifunktionale, hotelartige, 16-stöckige Komplex umfasst drei Blöcke Unverwechselbare Architektur Hervorragende Lage - nahe der Küste (Panoramablick auf die Berge und das Meer) Multifunktional – ausgestattet mit kommerziellen, Unterhaltungs- und Freizeiträume Geeignet zum Wohn…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
109,650
Wohnung 2 zimmer
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Wohnung
31.3
79,815
Bauherr
Гумбати Групп
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Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Batumi, Georgien
von
$45,000
Etagenzahl 6
Der Wohnkomplex Thalassa der Premiumklasse befindet sich in einer der herausragenden ökologisch sauberen und komfortablen Touristengegenden von Batumi, in der Nähe des Botanischen Gartens und 800 Meter vom Meer entfernt. Die Apartments bieten einen Panoramablick auf das Meer, den Botanischen…
Bauherr
Thalassa Group LLC
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Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Alle anzeigen Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Kobuleti, Georgien
von
$140,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 32
Fläche 47–72 m²
4 Immobilienobjekte 4
Grand Millennium Kobuleti Premium KomplexGroßes Jahrtausend Kobuleti ist ein neues Premium-Flaggschiffprojekt an der ersten Küste des Schwarzen Meeres, das ein neues Kapitel in der Entwicklung von Resort-Immobilien in Georgien eröffnet.Dies ist nicht nur ein Wohnkomplex am Meer. Es ist ein g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.7 – 72.3
140,220 – 391,864
Immobilienagentur
Ambassador Realty Group
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TekceTekce
Aparthotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Aparthotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Aparthotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Aparthotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Aparthotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Alle anzeigen Aparthotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Aparthotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Batumi, Georgien
von
$100,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 42
Fläche 28–72 m²
5 Immobilienobjekte 5
Batumi, Georgien | Primorsky-Damm | Kengo Kuma & Associates | Seidenentwicklung | Lieferung des ersten Turms - 2029In Batumi entsteht ein neues architektonisches Wahrzeichen und Resort - Silk Towers, ein multifunktionaler Komplex an der Kreuzung der berühmten Strandpromenade und des historis…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
27.9 – 58.0
101,983 – 251,343
Wohnung 2 zimmer
72.3
203,971
Immobilienagentur
Ambassador Realty Group
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Aparthotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Aparthotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Aparthotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Aparthotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Aparthotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Aparthotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 58
Fläche 109–197 m²
Gewerbeimmobilien im First Tower - Ambassadori Insel BatumiGeschäftsräume im Herzen der ersten künstlichen Insel am Schwarzen MeerFirst Tower Gewerbeimmobilien sind eine Gelegenheit, Räumlichkeiten im Projekt zu erwerben, die ein neuer Anziehungspunkt für Batumi und die gesamte Schwarzmeerkü…
Immobilienagentur
Ambassador Realty Group
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Aparthotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Aparthotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Aparthotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Aparthotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Aparthotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Batumi, Georgien
von
$95,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 12
Fläche 26–137 m²
4 Immobilienobjekte 4
VR Shekvetili Forest Beach ist ein großer Premium-Resort-Komplex an der ersten Küste des Schwarzen Meeres im Ferienort Shekvetili. Das Projekt kombiniert moderne Architektur, Fünf-Sterne-Hotelservice, natürliche Umwelt und entwickelte Weltklasse-Infrastruktur und schafft ein neues Format von…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.3 – 63.9
98,300 – 175,000
Wohnung 2 zimmer
136.6
332,000
Immobilienagentur
Ambassador Realty Group
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Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Batumi, Georgien
von
$70,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Willkommen in unserem einzigartigen Wohnkomplex –, dem Inbegriff von Luxusleben, Arbeit und Unterhaltung. Wir sind stolz darauf, unseren Bewohnern ein wirklich einzigartiges Erlebnis mit drei Blöcken unvergleichlichen Komforts und Eleganz sowie einer Fünf-Sterne-Infrastruktur bieten zu könne…
Bauherr
LTD homex
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Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
Alle anzeigen Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
Batumi, Georgien
von
$104,449
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Fläche 28–113 m²
30 Immobilienobjekte 30
Alliance Centropolis ist das multifunktionalste Projekt im Kaukasus, das das World Trade Center und seinen Ausstellungsraum, das Hyatt Centric Boulevard Batumi und 24 Infrastrukturelemente vereint. Das Projekt befindet sich in Batumi, einer der attraktivsten Städte Europas, nur 50 Meter vom …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.0 – 77.6
85,643 – 464,436
Wohnung 2 zimmer
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Studio
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Bauherr
Alliance Group
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Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Alle anzeigen Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Batumi, Georgien
von
$102,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 130–151 m²
4 Immobilienobjekte 4
Wyndham Panorama — Luxus-Stadthäuser mit Panoramablick auf das Meer. Die Infrastruktur des Komplexes beträgt 15.000 m2 und besteht aus Schwimmbädern, Restaurants, Fitness- und Wellnesszentren, Physiotherapiekliniken, Spielplätzen, Parks, einem Hubschrauberlandeplatz und vielem mehr. Professi…
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Kobuleti, Georgien
von
$43,750
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 35
Fläche 35–83 m²
3 Immobilienobjekte 3
Dies ist mehr als nur eine klassische Wohnanlage; es ist ein einzigartiger Raum für harmonisches Leben, Erholung und Biohacking an der Küste des malerischen Kobuleti. Das Projekt wird von einem zuverlässigen Entwickler mit über 11 Jahren Erfahrung, 3 abgeschlossenen Premiumprojekten und 200.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.4
62,200
Wohnung 2 zimmer
82.6
100,000
Studio
35.0
43,750
Immobilienagentur
Geo Estate
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Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Alle anzeigen Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Tschakwi, Georgien
von
$57,966
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 16
Der Komplex liegt auf 13 Hektar geschlossenem, schön angelegtem Territorium und ist völlig autonom! Mögliche Raten. Erste Rate - 20% Vollzahlung - bis Dezember 2026. Wohnungen mit Küche, Wohnungen mit einem und zwei Schlafzimmern in einem elitären geschlossenen Wohndorf, in den Vororten des …
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage MARINA CLUB
Wohnanlage MARINA CLUB
Wohnanlage MARINA CLUB
Batumi, Georgien
von
$85,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
ELT Quartier wird auf 7 Hektar Land auf dem neuen Boulevard in Batumi gebaut. Der Komplex wurde von weltbekannten Architekten in Zusammenarbeit mit Wyndham Hotels & Resorts entworfen. Das Unternehmen geht über das Konzept der Nachbarschaft hinaus und schafft eine neue Dimension in Form eines…
Bauherr
ELT Building
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Bauherr
ELT Building
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Alle anzeigen Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Batumi, Georgien
von
$89,177
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 30
Real Estate Agency GulfStream präsentiert Ihre AufmerksamkeitAparthotel Ramada Encore von Wyndham in Batumi ist ein investitionsattraktives Format, um ein stabiles Einkommen zu erhalten und den Wert von Immobilien zu erhöhen.Der Komplex befindet sich in der TOP Lage: nur 300 Meter zum Meer u…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 16
1 Immobilienobjekt 1
Reverance ist mehr als nur ein Name - es ist ein Ansatz, der unsere Haltung gegenüber Raum, Komfort und Ästhetik widerspiegelt. Dieses Projekt wurde mit der Idee geschaffen, dass jedes Detail Eleganz, funktionale Ruhe und Raffinesse verkörpern sollte.Unsere Vision ist es, einen Wohnraum zu s…
Bauherr
Otium Development
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Bauherr
Otium Development
Sprachen
English
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Alle anzeigen Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Batumi, Georgien
von
$2,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 30
Shalva Inasaridze St., 25 Archi Ramada Batumi ist ein multifunktionales Aparthotel des europäischen Standards, dessen Partner Ramada Encore von Wyndham, der weltweit führenden Hotelkette Wyndham, ist. Archi Ramada Batumi zeichnet sich durch seine Baumaterialien und Infrastruktur sowie dur…
Immobilienagentur
sisnogroup
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Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
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Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 14
Wir präsentieren Ihrer Aufmerksamkeit eine einzigartige Gelegenheit, der Besitzer einer modernen Wohnung in einem Komplex in einer der malerischsten Ecken von Georgien - Kvariati zu werden. Dies ist nicht nur eine Wohnung, sondern die Verkörperung des Traums des Lebens am Meer, wo Luxus die …
Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
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Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Batumi, Georgien
von
$103,680
Etagenzahl 40
Fläche 46–94 m²
3 Immobilienobjekte 3
Twin Residence ist eine erstklassige multifunktionale Wohnanlage auf der ersten Linie der Küste, 100 Meter vom Meer entfernt. Die Wohnanlage verfügt über ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich, einen Innen- und Außenpool, einen Schönheitssalon, ein Café, einen Spielplatz, einen Spielraum, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Wohnung 2 zimmer
94.4
188,780
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Gonio - Kvariati
Wohnanlage Gonio - Kvariati
Wohnanlage Gonio - Kvariati
Wohnanlage Gonio - Kvariati
Wohnanlage Gonio - Kvariati
Alle anzeigen Wohnanlage Gonio - Kvariati
Wohnanlage Gonio - Kvariati
Batumi, Georgien
von
$52,500
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 16
Fläche 30–90 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ein multifunktionaler Wohnkomplex an der ersten Küste, umgeben von inspirierenden Berglandschaften auf der einen Seite und dem endlosen Meer auf der anderen. Die Architektur des Projekts zeichnet sich durch ein raffiniertes Design aus, ergänzt durch einen charmanten Olivengarten. Sorgfältig …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
111,000
Wohnung 2 zimmer
89.6
175,000
Studio
29.7
52,500
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Batumi, Georgien
von
$37,400
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 27
Fläche 48 m²
1 Immobilienobjekt 1
🏙 Business Class Apartments im historischen Zentrum von BatumiStille der Altstadt + Gehweite des Zentrums🗝️ Apartmentoptionen von Studios bis zu drei Schlafzimmern von $ 37.400 bis $ 115.072📍 Standort.Vazha Pshavel Street, Old Town ist einer der besten Orte für ein neues Business-Class-Wohng…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.6
59,976
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Alle anzeigen Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Batumi, Georgien
von
$119,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wir präsentieren Ihnen einen Komplex von zweistöckigen Villen, die eine Premium-Version der Präsidentensuite unter der Marke 5* Wyndham Grand Hotel mit All-Inclusive & Ultra All-Inclusive Dienstleistungen sind. Auf zwei Etagen des Stadthauses befinden sich 3 geräumige Schlafzimmer und eine T…
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Alliance Centropolis
Wohnanlage Alliance Centropolis
Wohnanlage Alliance Centropolis
Wohnanlage Alliance Centropolis
Wohnanlage Alliance Centropolis
Alle anzeigen Wohnanlage Alliance Centropolis
Wohnanlage Alliance Centropolis
Batumi, Georgien
von
$82,643
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 55
CENTROPOLIS - BATUMIEin groß angelegtes, gemischt genutztes Wahrzeichenprojekt im zentralen Teil von Batumi, an der ersten Küste - nur ~50 Meter vom Meer entfernt, in einer der wichtigsten Orte der Stadt.✔️ Alle Apartments haben einen Panoramablick auf das Meer und die Stadt.🏙 INFRASTRUKTUR …
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Batumi, Georgien
von
$35,952
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 18
Status House ist eine moderne Wohnanlage in der Gegend von New Boulevard Batumi, nur 270 Meter vom Meer und der Promenade entfernt. Der Komplex kombiniert stilvolle Architektur, Panoramablick, Komfort und hohe Investitionsattraktivität.Die Vorteile des Komplexes:• 270 Meter zum Meer• Panoram…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
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Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Tschakwi, Georgien
von
$23,375
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 11
Moderne Wohnanlage von zwei Blocks, 80 m vom Meer entfernt, 800 m vom Botanischen Garten und 10 km vom Zentrum von Batumi entfernt. Apartments mit Meerblick und Bergblick in der malerischen Gegend von Green Cape.Eigenschaften:Zwei direkte Zugang zum Meer.Spa, Fitnessclub, Geschäfte, Parkplat…
Immobilienagentur
GulfStream
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Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Alle anzeigen Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Batumi, Georgien
von
$53,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Hotelzimmer in Grand Life BatumiGarantiert 8% Einkommen für die ersten 5 Jahre!Der Komplex ist Teil der internationalen BWH Hotels (Best Western) Kette, verwaltet von Aimbridge Hospitality.Preise für einen Viertel-Zimmerstart bei USD 53.100.Der Kauf eines Halb- oder Quartalsraums ist ebenfal…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Alle anzeigen Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Batumi, Georgien
von
$43,670
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 29
Der Palast Blaue Apartments sind in den Installationen bis Ende 2026 verfügbar. Anzahlung von $13,100 bis $53,708Sie können auch einen Parkplatz von $17,000 bis $20.000 in Raten kaufen, Anzahlung von $4,500 bis $8,700Der Palast Blue ist ein moderner multi-stöckiger Premium-Wohnungskomplex, d…
Immobilienagentur
GulfStream
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Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Alle anzeigen Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batumi, Georgien
von
$163,381
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 66
Der erste branded Lamborghini Hotelkomplex mit einem branded Casino von der MarkeDie Apartments sind auf schlüsselfertiger Basis mit italienischen Möbeln und Lamborghini-Stil DekorationBrand Loyalität Programm, exklusive Unterkunftsbedingungen in Lamborghini Hotels weltweitÜber das ProjektDe…
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Wohnanlage Sky Castle
Wohnanlage Sky Castle
Wohnanlage Sky Castle
Wohnanlage Sky Castle
Wohnanlage Sky Castle
Alle anzeigen Wohnanlage Sky Castle
Wohnanlage Sky Castle
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2031
Etagenzahl 16
Ein einzigartiges Investitionsprojekt an der Schwarzmeerküste — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. Dies ist der erste und einzige Luxus 5* All-Inclusive-Resort in Georgia mit Architektur, die von der Ästhetik eines Order-Schlosses inspiriert ist und eine Atmosphäre der alten Welt mit mod…
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Alle anzeigen Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Batumi, Georgien
von
$57,600
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Fläche 28–121 m²
9 Immobilienobjekte 9
Die Wohnanlage verfügt über ein Erholungsgebiet von 13 000 m2, einen 27-Meter-Außenpool, Hallenbad, Casino, SPA, Fitness, Schönheitssalon, Supermarkt rund um die Uhr, Apotheke, Restaurants, Cafés, Fast Food Outlets, Sportplätze, Unterhaltungs- & Genusszonen und kostenlose Parkplätze
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.9 – 69.4
99,735 – 225,000
Wohnung 2 zimmer
74.8
151,470
Wohnung 3 zimmer
118.3 – 121.4
450,000 – 500,000
Wohnung
35.1
75,465 – 76,750
Studio
28.1
57,605
Immobilienagentur
Geo Estate
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Aparthotel Serenade
Aparthotel Serenade
Aparthotel Serenade
Aparthotel Serenade
Aparthotel Serenade
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Aparthotel Serenade
Batumi, Georgien
von
$60,000
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 1
Batumi Straße Adliy No57a LCD "Serenada" 34.5 m2, 11 Etage, Meerblick. Der Anfangsbeitrag von 10%, das sind $ 6,089, für 28 Monate wird 30%, d.h. Die restlichen 60% werden im Sommer 2028 bezahlt. Die Gesamtsumme der Wohnung beträgt $ 60,892.Es gibt viele Möglichkeiten für Ihren Geschmack
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Integrated Real Estate Services
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Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
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Aparthotel Green Side Gonio
Batumi, Georgien
von
$81,360
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 19
Fläche 28–130 m²
6 Immobilienobjekte 6
Green Side Gonio ist ein Premium-Wohnkomplex, der nur 50 Meter von der Schwarzmeerküste im malerischen Dorf Gonio, Batumi, entfernt liegt. Diese moderne Entwicklung kombiniert den Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels mit der Freiheit des uneingeschränkten Wohnens für Wohnungseigentümer. Der Komp…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.2 – 130.0
70,500 – 330,000
Wohnung 2 zimmer
69.7
223,040
Bauherr
GREEN SIDE
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Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Alle anzeigen Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Batumi, Georgien
von
$94,656
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 42
Fläche 28–58 m²
2 Immobilienobjekte 2
🌊 Luxus-Wohnungen auf der ersten Linie des Meeres, Batumi📍 Lage: Alte Batumi, Schnittpunkt des Ufers und Central Boulevard, 100 m zum Strand, 10 Minuten zum Flughafen Batumi.🏗 Projekt:4 Türme, 42 Etagen, 4.000 Wohnungen und Apartments.Das Konzept einer „Stadt innerhalb einer Stadt“ mit Marke…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
58.0
198,186
Wohnung
27.8
94,656
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Alle anzeigen Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Batumi, Georgien
von
$49,665
Etagenzahl 6
🔹Lux blau Wave Wohnanlage in Batumi ist ein einzigartiges Projekt, das eine zentrale Position in der Ferienstadt einnimmt. Dieses neue Gebäude ist die perfekte Kombination aus modernem Stil und Komfort und bietet seinen Bewohnern eine exquisite Unterkunft an der Schwarzmeerküste. 🔹Vorteile: …
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GulfStream
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Wohnanlage Studia 325 m
Wohnanlage Studia 325 m
Wohnanlage Studia 325 m
Wohnanlage Studia 325 m
Wohnanlage Studia 325 m
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Wohnanlage Studia 325 m
Batumi, Georgien
von
$56,388
Etagenzahl 21
LCD Business Class Premier \ PrimeBusiness Class Wohnkomplex.Club Typ Haus für Business und IT Klasse. 21. StockStandort.300m vom Meer250m vom Park700m von TCBerg- und StadtansichtenKomplex gebautVerkauf von Wohnungen in einem weißen Rahmen.Club-Typ Haus für Business und IT-Klasse, mit Infra…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage A Sector
Wohnanlage A Sector
Wohnanlage A Sector
Wohnanlage A Sector
Wohnanlage A Sector
Wohnanlage A Sector
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Fläche 26–798 m²
13 Immobilienobjekte 13
< p > < / p >< ul >< li > 20-stöckiger Apartmentkomplex < / li >< li > Bauabschluss - April 2024 < / li >< li > Erstlinienstandort, 120 Meter zum Meer < / li >< li > Apartments insgesamt - 247 / Apartments pro Etage - 13 < / li >< / ul >< p > < / p >< p > INFRASTRUKTUR < / p >< p > < / p >< …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Penthouse
798.3
648,000
Studio
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Apartments without a down payment in Batumi.
Wohnanlage Apartments without a down payment in Batumi.
Wohnanlage Apartments without a down payment in Batumi.
Wohnanlage Apartments without a down payment in Batumi.
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Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 30
Wohnungen ohne eine Anzahlung in Batumi.Wir präsentieren Ihnen eine neue Premium-Klasse Wohnanlage in einem der am meisten entwickelten Gegenden von Batumi, bei George Leonidze St., 4. Nur 1,8 km vom Meer entfernt, in der Nähe aller notwendigen Infrastruktur, Grünflächen und bequemen Verkehr…
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Wohnviertel ZK LBF complex
Wohnviertel ZK LBF complex
Wohnviertel ZK LBF complex
Wohnviertel ZK LBF complex
Wohnviertel ZK LBF complex
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Wohnviertel ZK LBF complex
Batumi, Georgien
von
$31,414
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 19
Ferienwohnungen in La Batumi Familia - Raten bis Ende 2026La Batumi Familia ist ein moderner, mehrstöckiger Wohnkomplex im modernen architektonischen Stil.Die Vorteile des Komplexes:günstige Lage in der Nähe der Meeresküste;Entwicklung von Infrastruktur und guter Verkehrszugänglichkeit;einen…
Immobilienagentur
GulfStream
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Aparthotel Hilton Resort
Aparthotel Hilton Resort
Aparthotel Hilton Resort
Aparthotel Hilton Resort
Aparthotel Hilton Resort
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Aparthotel Hilton Resort
Batumi, Georgien
von
$65,130
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Fläche 33–69 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das erste Hilton Familienresort in BatumiEin einzigartiges Investitionsprojekt, 50/50 Promotion-Installationsbedingungen - 50% Anzahlung, 50% nach Eingang der Schlüssel.Ort:Es befindet sich in einem Bereich von risikoarmen Gebäuden, die das Fehlen von Hochhäusern rund umEin ökologisch sauber…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.4
65,132
Wohnung 2 zimmer
68.7
133,968
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
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Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Batumi, Georgien
von
$161,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Hotel rooms at Grand Life Batumi Guaranteed 8% income for the first 5 years! The complex is part of the international BWH Hotels (Best Western) chain, managed by Aimbridge Hospitality. Purchase of a half or quarter room is also available – please contact our managers for pricing and ter…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Real Palace Blue
Wohnanlage Real Palace Blue
Wohnanlage Real Palace Blue
Wohnanlage Real Palace Blue
Wohnanlage Real Palace Blue
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Wohnanlage Real Palace Blue
Batumi, Georgien
von
$32,580
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 29
?Real Palace Blue – ein neues, mehrstöckiges Wohngebäude der Premiumklasse, gelegen im am stärksten entwickelten Gebiet der Stadt Batumi, 180 Meter vom Meer entfernt. Der Komplex liegt direkt am Meer, an einem neuen Boulevard, an dem sich Tourismus, Geschäft und Alltag vereinen. ?Hier könne…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
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Batumi, Georgien
von
$33,374
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 17
Ein neues Projekt in Batumi, der Komplex wird nach dem englischen Konzept gebaut – mit einer reichen Infrastruktur und den höchsten Qualitätsstandards.Es ist ein Komplex von zwei 17-stöckigen Gebäuden + einen 10-stöckigen Flügel 300 Meter vom Meer entfernt. Der Komplex verfügt über eine eige…
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
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Batumi, Georgien
von
$51,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!Preis:1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro …
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
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Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Batumi, Georgien
von
$63,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 20
Fläche 31–58 m²
9 Immobilienobjekte 9
Wyndham Laguna ist ein luxuriöser 5-Sterne-Hotelkomplex mit All-Inclusive-Service von Wyndham. Die Infrastruktur des Komplexes beträgt 15.000 m2 und besteht aus Schwimmbädern, Restaurants, Fitness- und Wellnesszentren, Physiotherapiekliniken, Spielplätzen, Parks, einem Hubschrauberlandeplatz…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.8 – 58.2
63,500 – 622,391
Wohnung
31.2
247,000
Studio
32.2 – 51.1
254,500 – 536,857
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Batumi Villas
Wohnanlage Batumi Villas
Wohnanlage Batumi Villas
Wohnanlage Batumi Villas
Wohnanlage Batumi Villas
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Wohnanlage Batumi Villas
Batumi, Georgien
von
$172,800
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Komfortable 3-Zimmer-Dreibetten in einer ruhigen Gegend des Flughafens - 144 m2 + privater Garten 46 m2.Die moderne Wohnanlage befindet sich in einer ruhigen und gemütlichen Lage, ideal für ein komfortables Leben und Erholung.🏡 Stil und KonzeptAußen im mediterranen StilInterieur im modernen …
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Best Western Batumi
Wohnanlage Best Western Batumi
Wohnanlage Best Western Batumi
Wohnanlage Best Western Batumi
Wohnanlage Best Western Batumi
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Wohnanlage Best Western Batumi
Batumi, Georgien
von
$53,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Fläche 31–117 m²
6 Immobilienobjekte 6
Wohnkomplex von Club-Typ gebaut aus Ziegel und befindet sich im Zentrum von Batumi, nur wenige Gehminuten vom Strand, Parks und Einkaufszentren. Das Projekt besteht aus 2 Blocks: In einem Block gibt es ein 5-Sterne-Hotel aus der internationalen Kette der Best Western Group und im zweiten Blo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Wohnung 2 zimmer
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Wohnung
32.4
163,300
Studio
30.5
170,000
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Orbi Residence
Wohnanlage Orbi Residence
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 35
Orbi Residence ist ein 35-stöckiger Komplex, der 100 Meter vom Meer entfernt liegt.Der Komplex verfügt über ein Fitness-, Schwimmbad-, Restaurant- und Management-Unternehmen
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
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Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zichisdsiri, Georgien
von
$57,684
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 29
Elite-Wohnanlage direkt am Meer, umgeben von einer Oase aus Palmen und reicher Flora und Fauna, mit atemberaubendem Blick auf das Schwarze Meer. 2.800 Wohnungen direkt am Meer in drei Hochhäusern sind durch eine umfangreiche Freizeitinfrastruktur verbunden. Eine große Auswahl an 1-Schl…
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Satellite Estate
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Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
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Aparthotel Alliance Privilege
Batumi, Georgien
von
$174,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 54
Fläche 31–59 m²
8 Immobilienobjekte 8
Alliance Privilege ist ein abgeschlossenes Großprojekt von Alliance, das sich im historischen und weltweit bekannten Boulevard von Batumi, an der prestigeträchtigsten Küstenlage der Stadt, befindet. Die ersten 12 Etagen des 54-stöckigen multifunktionalen Komplexes beherbergen das weltberü…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Bauherr
Alliance Group
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Wohnanlage Old Batumi
Wohnanlage Old Batumi
Wohnanlage Old Batumi
Wohnanlage Old Batumi
Wohnanlage Old Batumi
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Wohnanlage Old Batumi
Batumi, Georgien
von
$161,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 30–71 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die Geschichte ins Leben zu bringen, verschmilzt diese Elite Wohnanlage den zeitlosen Charme der Altstadt von Batumi mit der Raffinesse des modernen Lebens. Herzstück des Konzepts ist die Erhaltung der ursprünglichen 1888 Fassade, die sorgfältig in ein zeitgenössisches Architekturdesign inte…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.6
221,000
Wohnung 2 zimmer
70.7
416,500
Studio
30.2
161,500
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
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Wohnanlage OKTO Art house
Batumi, Georgien
von
$41,942
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 34
Apartments for sale in the elite residential complex OKTO Art House, located on the New Boulevard. OKTO Art House is a unique project in the ART concept format. About the project: 2 blocks of 35 floors each Completion of construction of block B with infrastructure (in a white fra…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohngebäude Piazza Batumi
Wohngebäude Piazza Batumi
Wohngebäude Piazza Batumi
Wohngebäude Piazza Batumi
Wohngebäude Piazza Batumi
Batumi, Georgien
von
$116,000
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Batumi, Vakhtang Gorgasali Straße #59-61, PIAZZA RESIDENCE Wohnanlage, 14 Stock, 37.9 qm, Meerblick und Altstadt. Preis für 1 qm. 3,050 $. Die Anzahlung ist 10%, das ist $11,559. 50 % werden für 32 Monate verteilt. Die verbleibenden 40% werden zum Zeitpunkt der Fertigstellung im Dezember 202…
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
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Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Aparthotel Queen Residence
Aparthotel Queen Residence
Aparthotel Queen Residence
Aparthotel Queen Residence
Aparthotel Queen Residence
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Aparthotel Queen Residence
Batumi, Georgien
von
$57,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Batumi Straße Adliy No53 LCD "Queens Residence" 32.16 qm, 14 Stock, Ein Block, Meerblick. Anfangsbeitrag 10%, was $ 5,788, 19 Monate wird verteilt 30%, d.h. $914 Die verbleibenden 60% werden im Dezember 2027 bezahlt. Die ganze Menge der Wohnung ist $ 57, 888.Es gibt viele Möglichkeiten für I…
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Integrated Real Estate Services
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Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
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Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Batumi, Georgien
von
$75,250
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 38–148 m²
28 Immobilienobjekte 28
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclusive-Services, wird nach dem Prinzip der "Resort-City" geschaffen und besteht aus 5 Standorten, die durch Shuttles und Infrastruktur verbunden sind. Die Infrastruktur des Komplexes übersteigt 27.000 m…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.5 – 93.8
75,250 – 891,100
Wohnung 2 zimmer
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Wohnung 3 zimmer
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Studio
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
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Batumi, Georgien
von
$59,040
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 31
Fläche 29–61 m²
2 Immobilienobjekte 2
💎 Neuer Komplex mit Blick auf das Meer | Neue Konstruktion in der Nähe des Meeres | Verschiebung 52 Monate🔥 Vorauszahlung liegt unter dem Markt🔥 Kostensteigerung auf +48%🔥 Kapitalrendite bis zu 12% pro JahrZum Verkauf Studios, Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern im Premium-Komplex auf New Bo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
122,000
Wohnung
29.1
59,665
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
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Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Batumi, Georgien
von
$49,020
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 15
Fläche 34–231 m²
52 Immobilienobjekte 52
Die Green Collection ist ein Business-Class-Komplex in der Nähe des Botanischen Gartens Batumi. Der Komplex verfügt über 5 Swimmingpools und einen Privatstrand, 3 Restaurants, ein Spa und Fitnesscenter, Tagungsräume, eine Café-Bibliothek, ein Erholungsgebiet für Kinder, einen Billardraum, ei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Wohnung 2 zimmer
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Wohnung 3 zimmer
231.4
578,575
Studio
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Marina Club
Wohnanlage Marina Club
Wohnanlage Marina Club
Wohnanlage Marina Club
Wohnanlage Marina Club
Wohnanlage Marina Club
Batumi, Georgien
von
$82,500
Etagenzahl 18
Marina Club - Premium WohnanlageEin modernes Projekt, das von führenden Architekten und Designern in Partnerschaft mit Wyndham Hotels & Resorts entwickelt wurde.Der Komplex bildet eine neue Qualität der urbanen Umgebung und passt perfekt in den Rhythmus der modernen Stadt.🏢 Architektur und K…
Immobilienagentur
GulfStream
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Aparthotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Aparthotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Aparthotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Aparthotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Aparthotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
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Aparthotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Batumi, Georgien
von
$67,830
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 16
16-stöckige multifunktionale Hotelanlage in Gonio Quariati. Das Projekt befindet sich in einer malerischen Lage zwischen dem Schwarzen Meer und den Bergen und bietet eine multifunktionale Infrastruktur, die auf die vielfältigen Bedürfnisse zukünftiger Gäste zugeschnitten ist, einen atembe…
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Aparthotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Aparthotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Aparthotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Aparthotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Aparthotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Aparthotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Aparthotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Batumi, Georgien
von
$110,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 58
Fläche 37–73 m²
9 Immobilienobjekte 9
Erster Turm bei Ambassadori Insel BatumiFirst Tower ist die Hauptresidenz des Ambassadori-Insel-Batumi-Projekts, der ersten künstlichen Insel am Schwarzen Meer. Dies ist ein einzigartiges Weltklasse-Projekt, das ein neues Zentrum für Leben, Erholung und Investitionen in Batumi schafft.Der 21…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.1 – 72.6
127,198 – 286,710
Immobilienagentur
Ambassador Realty Group
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Aparthotel Orbi Continental
Aparthotel Orbi Continental
Aparthotel Orbi Continental
Aparthotel Orbi Continental
Batumi, Georgien
von
$83,000
Etagenzahl 55
Die Lage des Komplexes ist eine der exklusivsten und einzigartigsten in Batumi: Er befindet sich auf der einen Seite zwischen der berühmten Rustaveli-Straße, dem Nurigeli-See und dem 6.-Mai-Park und grenzt auf der anderen Seite an den historischen Teil des Batumi-Boulevards und direkt an die Küste
Immobilienagentur
sisnogroup
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Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
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Aparthotel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Georgien
von
$63,258
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 28
Fläche 31–106 m²
28 Immobilienobjekte 28
Renaissance by Alliance ist das neueste, innovative Sport- und Wellnessprojekt der Alliance Group in der Region, das sich im klimatisch-balneologischen Kurort Adjara, Kobuleti, an der ersten Küstenlinie, 30 Meter vom Meer entfernt, befindet. Der Komplex vereint die Türme A, B und C mit ei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 74.8
61,851 – 281,248
Wohnung 2 zimmer
74.5 – 106.1
186,912 – 281,248
Studio
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Bauherr
Alliance Group
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Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
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Wohnanlage Lagoon resort
Batumi, Georgien
von
$62,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
Lagoon Resort ist das erste Elite-Privatresort in Batumi unter der internationalen Marke Hilton.Der Komplex umfasst 320 begrenzte Wohnungen, von denen nur 100 für Investitionen bestimmt sind.Ort:Das Projekt befindet sich im Bereich des New Boulevard:3 Minuten zum Meer5 Minuten zum größten Ei…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Wohnanlage Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Wohnanlage Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Wohnanlage Kvartira kotoraa zarabatyvaet
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Wohnanlage Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Batumi, Georgien
von
$49,613
Etagenzahl 21
Fläche 32 m²
1 Immobilienobjekt 1
🏙 Wohnung - Geschäftsklasse am MeerClubniy zhiloy domDer Komplex wurde gebaut und im Dorf gebaut.📍 Standort🌊 300 m zum Meer🌳 250 Meter zum Parken.🛍 700 m bis TC Metro City✈ 10 Minuten nach AYROPORT🚶 5 Minuten nach Central bulwaraPanoramnye artы na gorы und gorod🏢 O KuppelClubny Format, Busin…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Alle anzeigen Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Batumi, Georgien
von
$82,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!Preis:1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro …
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Kvariati
Wohnanlage Kvariati
Wohnanlage Kvariati
Wohnanlage Kvariati
Wohnanlage Kvariati
Alle anzeigen Wohnanlage Kvariati
Wohnanlage Kvariati
Batumi, Georgien
von
$85,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
Fläche 36–83 m²
5 Immobilienobjekte 5
Die Wohnanlage Panorama Batumi liegt 50 m vom Meer entfernt. Komplexe Infrastruktur: Privatstrand, Infinity-Pool, Restaurant, Fitness, Sauna, Lounge, Bar, Weinverkostungsraum, Wäscherei und Rezeption. Der Komplex hat eine professionelle Verwaltungsgesellschaft.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.1
123,600
Wohnung 2 zimmer
83.0
157,700
Studio
35.9 – 38.1
80,000
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage OXY Residence
Wohnanlage OXY Residence
Wohnanlage OXY Residence
Wohnanlage OXY Residence
Wohnanlage OXY Residence
Alle anzeigen Wohnanlage OXY Residence
Wohnanlage OXY Residence
Batumi, Georgien
von
$39,580
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 14
Real Estate Agency GULFSTREAM präsentiert ein neues Investitions- und Wohnprojekt OXY Residence - eine moderne Wohnanlage mit hohem Investitionspotenzial von Barceló Hotels Group, nur 150 Meter von der Küste des Meeres entfernt.Die unteren Etagen des Komplexes sind von einem 4★ Hotel unter d…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Grin Kejp
Wohnanlage Grin Kejp
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 10
Fläche 32–72 m²
24 Immobilienobjekte 24
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Wohnung 2 zimmer
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Bauherr
Green Cape
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Aparthotel Avenue by Orbi
Aparthotel Avenue by Orbi
Aparthotel Avenue by Orbi
Aparthotel Avenue by Orbi
Aparthotel Avenue by Orbi
Batumi, Georgien
von
$30,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 34
AVENUE by ORBI – befindet sich im Touristenzentrum von Batumi, in der wunderschönen Allee der Helden. Alle Apartments bieten einen Panoramablick auf das Meer, die Allee und die Stadt. Die Allee der Helden ist eine der Visitenkarten von Batumi und die größte Allee der Stadt – mit modernen arc…
Immobilienagentur
sisnogroup
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Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Batumi, Georgien
von
$38,000
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 17
ELT Die Gruppe ist stolz darauf, das STATUS HAUS-Projekt in New Batumi Boulevard in unserem renommierten ELT Quarter zu präsentieren. Dieses einzigartige Projekt ist ideal für dauerhafte Wohn- und Langzeitmiete
Bauherr
ELT Building
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Bauherr
ELT Building
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
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Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Batumi, Georgien
von
$141,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 32–151 m²
7 Immobilienobjekte 7
Club House — Luxusfamilienhäuser mit Panoramablick auf das Meer. Die Infrastruktur des Komplexes beträgt 15.000 m2 und besteht aus Schwimmbädern, Restaurants, Fitness- und Wellnesszentren, Physiotherapiekliniken, Spielplätzen, Parks, einem Hubschrauberlandeplatz und vielem mehr. Professionel…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.9 – 77.8
141,000 – 218,000
Wohnung 2 zimmer
86.9 – 93.9
185,650 – 205,800
Wohnung 3 zimmer
143.9 – 151.4
291,000 – 344,500
Studio
31.8
81,000
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Batumi, Georgien
von
$45,100
Etagenzahl 18
Die Wohnanlage "MTZ Luxe Living" in Batumi, 27 Shartava Street, die 2024 fertiggestellt wurde! Dieser Komplex ist ideal für komfortables Wohnen und erfolgreiche Investitionen. Der Wohnkomplex "MTZ Luxe Living" befindet sich im Herzen von Batumi, in einem der attraktivsten Gegenden der Stadt.…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Complex “Petra Sea Resort”
Wohnanlage Complex “Petra Sea Resort”
Wohnanlage Complex “Petra Sea Resort”
Wohnanlage Complex “Petra Sea Resort”
Wohnanlage Complex “Petra Sea Resort”
Wohnanlage Complex “Petra Sea Resort”
Batumi, Georgien
von
$1,622
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Batumi Cixisdziri, Im ersten Streifen des Meeres, Complex “Petra Sea Resort”, Preis 1 qm von 1,413 $ bis 2,676$, die Größe der Wohnungen beginnt von 27 qm, 10% Anzahlung, Und die Installation ist in den nächsten 30 Monat unterteilt, Bau wird 2026 Jahre abgeschlossen
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
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Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage NB Residence HO
Wohnanlage NB Residence HO
Wohnanlage NB Residence HO
Wohnanlage NB Residence HO
Wohnanlage NB Residence HO
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Wohnanlage NB Residence HO
Batumi, Georgien
von
$23,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 27
🔹Die NB Residence liegt 5 Minuten von der größten Boulevard- und Promenade der Stadt entfernt. In der Nähe befinden sich öffentliche Verkehrsmittel, der größte französische Supermarkt Carrefour in der Metro Einkaufszentrum. Auch in dieser Lage gibt es 2 größten Casinos Eclipse und Grand Bell…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohngebäude Compact House
Wohngebäude Compact House
Batumi, Georgien
von
$38,521
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 43 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wir präsentieren Ihnen ein neues Projekt - Kompaktes Haus in Batumi, in einem der aktivsten Gegenden der Stadt, mit einer gut ausgestatteten Infrastruktur.Der Komplex besteht aus 6 Etagen, wo präsentiert wird:Concierge-Service;Supermarkt;Ausgestattete Terrasse;Ausgestatteter Innenhof;Geschäf…
Immobilienagentur
Property of Georgia
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Wohnanlage ZhK Sea Side HO
Wohnanlage ZhK Sea Side HO
Wohnanlage ZhK Sea Side HO
Wohnanlage ZhK Sea Side HO
Wohnanlage ZhK Sea Side HO
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Wohnanlage ZhK Sea Side HO
Batumi, Georgien
von
$22,700
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 27
🔹Meer Nebenkomplex liegt 5 Minuten vom größten Boulevard der Stadt und der Promenade entfernt. In der Nähe befinden sich öffentliche Verkehrsmittel, der größte französische Supermarkt Carrefour in der Metro Einkaufszentrum. Auch in dieser Lage gibt es 2 größten Casinos Eclipse und Grand Bell…
Immobilienagentur
GulfStream
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Aparthotel PANORAMA
Aparthotel PANORAMA
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Der 40-stöckige multifunktionale Komplex "PANORAMA" befindet sich im Schwarzen Meer.   Der Komplex umfasst eine Reihe von Einrichtungen für verschiedene Zwecke, von Freizeit bis Unterhaltung und professionelle Zimmer, die sich ideal für jeden Anlass eignen. 5-Sterne-Hotel Apart…
Bauherr
Tower Group
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Wohnanlage Georgian Wings
Wohnanlage Georgian Wings
Wohnanlage Georgian Wings
Wohnanlage Georgian Wings
Wohnanlage Georgian Wings
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Wohnanlage Georgian Wings
Batumi, Georgien
von
$30,000
Etagenzahl 27
🔹Premium-Komplex "Georgian Wings" liegt 5 Minuten vom größten Boulevard der Stadt und der Promenade entfernt. In der Nähe befinden sich öffentliche Verkehrsmittel, der größte französische Supermarkt Carrefour in der Metro Einkaufszentrum. Auch in dieser Lage gibt es 2 größten Casinos Eclipse…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
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Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Georgien
von
$24,990
Etagenzahl 12
Wohnkomplex Komfortklasse Rustaveli 27 befindet sich im Zentrum von Kobuleti.Von der 5. Etage und darüber gibt es einen Blick auf das Meer.Rund um die Wohnanlage gut ausgebaute Infrastruktur - Geschäfte, Restaurants, Schule und Kindergärten.Das Meer ist 450 Meter vom Haus entfernt.Vorteile d…
Immobilienagentur
GulfStream
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Aparthotel Novotel Zhivopisnyy
Aparthotel Novotel Zhivopisnyy
Aparthotel Novotel Zhivopisnyy
Aparthotel Novotel Zhivopisnyy
Aparthotel Novotel Zhivopisnyy
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Aparthotel Novotel Zhivopisnyy
Batumi, Georgien
von
$57,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 13
Scenic Novotel LCD.HotelzimmerLage 7 km von Batumi (nach Mahinjauri)20 Gehminuten vom Botanischen Garten Batumi und dem berühmten "Cape Green", dem Nationalpark Mtirala entfernt.Es ist eine 10-minütige Fahrt in die Innenstadt von Batumi.20m vom MeerBauende: Ende 20252 Hüllen A und B13 Etagen…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage Porta Tower Batumi
Wohnanlage Porta Tower Batumi
Wohnanlage Porta Tower Batumi
Wohnanlage Porta Tower Batumi
Wohnanlage Porta Tower Batumi
Batumi, Georgien
von
$280,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 43
Fläche 80–125 m²
6 Immobilienobjekte 6
Der Porta Tower ist ein Premium-Wohnkomplex im 43. Stock im Herzen des alten Batumi. Die Infrastruktur des Komplexes umfasst einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter, ein Casino und Restaurants. Der Komplex ist mit einer zweistöckigen Tiefgarage, einer zentralen VRV-Klimaanlage und einem Brands…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
80.0 – 87.0
280,000 – 310,000
Wohnung 3 zimmer
125.0
460,000 – 546,000
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
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Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$268,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!EU-Staatsbürgerschaft - rumänischer Pass - als GIFT!Wir akkurieren Einkommen vom ersten Tag nach dem Kauf, und nicht nach der Fertigstellung des Baus und des Star…
Immobilienagentur
Smart Home
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Aparthotel Subtropic City by Gumbati
Aparthotel Subtropic City by Gumbati
Aparthotel Subtropic City by Gumbati
Aparthotel Subtropic City by Gumbati
Aparthotel Subtropic City by Gumbati
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Aparthotel Subtropic City by Gumbati
Batumi, Georgien
von
$107,430
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Wir bieten Ihnen eine einmalige Gelegenheit zum Kauf bei Gumbati Apartments Diese schöne Wohnung liegt im Herzen der Stadt, nur wenige Gehminuten von der Meeresküste entfernt. Die Apartments sind komplett mit moderner Renovierung, stilvollen Möbeln und hochwertigen Haushaltsgeräten ausgestat…
Bauherr
Гумбати Групп
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Wohnviertel Batumi View apartments
Wohnviertel Batumi View apartments
Batumi, Georgien
von
$47,000
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 13
Fläche 32–58 m²
4 Immobilienobjekte 4
Batumi View ist der erste multifunktionale Komplex auf dem Gebiet des Batumi-Boulevards, nur 20 Meter vom Meer entfernt. Die Entfernung zum Flughafen Batumi beträgt 1 km. Die gesamte Baufläche beträgt 15.000 m². Meter. Batumi View bietet Ihnen die angenehmsten Lebensbedingungen: Genießen Sie…
Bauherr
BATUMI VIEW APARTMENTS
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Wohngebäude Euro Palace Gonio
Wohngebäude Euro Palace Gonio
Wohngebäude Euro Palace Gonio
Wohngebäude Euro Palace Gonio
Wohngebäude Euro Palace Gonio
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Wohngebäude Euro Palace Gonio
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 14
Fläche 33–42 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Bauunternehmen LTD “ EVROMSHENI ” wurde 2014 gegründet und seine Hauptarbeit ist der Bau. Das Unternehmen bietet komfortable und hochwertige Wohnungen, die nach modernen Standards gebaut wurden. Unser Ziel ist es, Arbeiten mit hoher Qualität durchzuführen und dies in einem streng geplant…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.4 – 41.5
25,050 – 49,800
Bauherr
LTD EVROMSHENI
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Wohnanlage La Batumi Familia
Wohnanlage La Batumi Familia
Wohnanlage La Batumi Familia
Wohnanlage La Batumi Familia
Wohnanlage La Batumi Familia
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Wohnanlage La Batumi Familia
Batumi, Georgien
von
$33,480
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 19
Die Wohnanlage La Batumi Familia befindet sich im Gebiet von New Boulevard, in einem der jungen und dynamisch sich entwickelnden Gebiete. In der Nähe des Hauses befindet sich ein großer Park von Lehi und Maria Kaczyński, Einkaufszentrum Metro City, Casinos, Restaurants, Schulen und Kindergär…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Horizont Residence
Wohnanlage Horizont Residence
Wohnanlage Horizont Residence
Wohnanlage Horizont Residence
Wohnanlage Horizont Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Horizont Residence
Wohnanlage Horizont Residence
Batumi, Georgien
von
$36,852
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 27
"Horizont Grand Residence"Es ist ein moderner multifunktionaler Komplex mit einer vielfältigen kommerziellen und Service-Infrastruktur. Es ist einzigartig, dass es ein grünes Dach hat, eine Rarität für das neue Stadtzentrum. Das Haus liegt 400 Meter vom Schwarzen Meer entfernt und bietet den…
Immobilienagentur
GulfStream
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Aparthotel Orbi City
Aparthotel Orbi City
Aparthotel Orbi City
Aparthotel Orbi City
Aparthotel Orbi City
Aparthotel Orbi City
Batumi, Georgien
von
$2,300
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 45
Das 5-Sterne-Aparthotel Orbi City Central liegt im Viertel New Boulevard von Batumi, 2,6 km von kulturorientierten Sehenswürdigkeiten wie dem Neptunbrunnen entfernt. Dieses Aparthotel in Batumi liegt nicht weit vom Themenpark Dolphinarium entfernt und verfügt über 75 Zimmer mit Meerblick
Immobilienagentur
sisnogroup
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Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
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Wohnanlage Guru Status
Batumi, Georgien
von
$43,560
Etagenzahl 29
GURU Status ist eine Premium Wohnanlage auf einem neuen Boulevard 150 Meter vom Meer entfernt. Panoramablick auf das Meer und die Berge. Die Lounge ist auf dem Dach. Reiche Infrastruktur und der größte Freizeitpark (3000 qm) in Batumi! Die beste Bauqualität in Batumi!- Fertigstellung des Bau…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
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Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Batumi, Georgien
von
$23,460
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 20
Beschreibung des Ortes: Neuer, moderner Wohnkomplex in einer sich dynamisch entwickelnden Gegend von Batumi, 1300 Meter vom Strand, Landschafts- und Seepark. Der Komplex hat alle Vorteile eines modernen Stadthauses: - Wohngebiet mit entwickelter InfrastrukturModerne architektonische Lösung- …
Immobilienagentur
GulfStream
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Aparthotel Terme SPA Rezidens
Aparthotel Terme SPA Rezidens
Aparthotel Terme SPA Rezidens
Aparthotel Terme SPA Rezidens
Aparthotel Terme SPA Rezidens
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Aparthotel Terme SPA Rezidens
Batumi, Georgien
von
$1,292
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 15
THERME & SPA RESIDENCE. SEHEN SIE AUF DEN AUGEN UND AUF DEM MEER!   Der multifunktionale Komplex – Das Aprototel besteht aus zwei 15-stöckigen Gebäuden ( Blöcken A und G ) und einem 17-stöckigen Gebäude ( Block B ), in dem eines das 5-Sterne-Hotel beherbergen wird internationaler Hotelkomp…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohngebäude Surmanidze project
Wohngebäude Surmanidze project
Wohngebäude Surmanidze project
Wohngebäude Surmanidze project
Wohngebäude Surmanidze project
Alle anzeigen Wohngebäude Surmanidze project
Wohngebäude Surmanidze project
Batumi, Georgien
von
$35,000
Etagenzahl 26
Ihr Space ist ein stilvolles, hochauflösendes neues Gebäude mit einem großen, angelegten Innenhof und modernen Apartments mit einem effizienten Layout, von dem sich Panoramablick auf das Meer und das Resort Batumi öffnet. Das neue Gebäude befindet sich im Flughafen, an der 24 Grigola Lortkip…
Immobilienagentur
sisnogroup
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Wohngebäude The Parallel
Wohngebäude The Parallel
Wohngebäude The Parallel
Wohngebäude The Parallel
Wohngebäude The Parallel
Batumi, Georgien
von
$45,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Immobilienagentur
sisnogroup
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Wohnanlage Lux Residence Lot P037DL
Wohnanlage Lux Residence Lot P037DL
Wohnanlage Lux Residence Lot P037DL
Wohnanlage Lux Residence Lot P037DL
Wohnanlage Lux Residence Lot P037DL
Alle anzeigen Wohnanlage Lux Residence Lot P037DL
Wohnanlage Lux Residence Lot P037DL
Batumi, Georgien
von
$25,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 16
Beschreibung des Ortes: Neue, moderne Wohnanlage in einer dynamisch sich entwickelnden Gegend von Batumi, 500 Meter vom Strand, Landschafts- und Seepark. Der Komplex hat alle Vorteile eines modernen Stadthauses: - Wohngebiet mit entwickelter InfrastrukturModerne architektonische Lösung- mehr…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohngebäude Cube
Wohngebäude Cube
Wohngebäude Cube
Wohngebäude Cube
Wohngebäude Cube
Batumi, Georgien
von
$100,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 42
The project is located in the heart of Atumi, in the most developed urban area. "Oval" is the largest investment project in the Alley of Heroes. The sea is just 200 meters away, and the dancing fountains and Batumi Central Stadium are a few minutes' walk away. 5 minutes to the sea; 3…
Immobilienagentur
sisnogroup
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Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Alle anzeigen Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Batumi, Georgien
von
$60,260
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 44
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage ZhK Downtown
Wohnanlage ZhK Downtown
Wohnanlage ZhK Downtown
Wohnanlage ZhK Downtown
Wohnanlage ZhK Downtown
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Wohnanlage ZhK Downtown
Batumi, Georgien
von
$143,570
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Next Downtown ist eine Elite Wohnanlage im historischen Viertel der Stadt, die seit Jahrhunderten das Epizentrum der Ereignisse, dient als Gewerbe-, Geschäfts- und Wohnzentrum.Das Projekt umfasst hochwertige Infrastruktur im Stadtzentrum. Im Erdgeschoss gibt es Boutiquen, stilvolle Cafés und…
Immobilienagentur
GulfStream
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Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Alle anzeigen Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$78,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!EU-Staatsbürgerschaft - rumänischer Pass - als GIFT!Es ist möglich, 1/2, 1/4 eines Zimmers zu kaufen - überprüfen Sie den Preis und die Bedingungen mit unseren Ma…
Immobilienagentur
Smart Home
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Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Batumi, Georgien
von
$78,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 18
Das ELT Quarter entsteht auf 7 Hektar Land an einem neuen Boulevard in Batumi. Der Komplex wurde von weltberühmten Architekten und Designern in Zusammenarbeit mit Wyndham Hotels & Resorts entworfen. Das Unternehmen geht über das Konzept der Nachbarschaft hinaus und schafft eine neue Dimensio…
Immobilienagentur
sisnogroup
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Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Alle anzeigen Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$78,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!EU-Staatsbürgerschaft - rumänischer Pass - als GIFT!Es ist möglich, 1/2, 1/4 eines Zimmers zu kaufen - überprüfen Sie den Preis und die Bedingungen mit unseren Managern…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Calligraphy Towers
Wohnanlage Calligraphy Towers
Wohnanlage Calligraphy Towers
Wohnanlage Calligraphy Towers
Wohnanlage Calligraphy Towers
Wohnanlage Calligraphy Towers
Wohnanlage Calligraphy Towers
Batumi, Georgien
von
$48,712
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 45
Fläche 29–63 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die Kalligraphietürme sind ein mehrstöckiger Premium-Neukomplex, der sich perfekt für Geschäfts-, Freizeit-, Investitions- und Daueraufenthalte eignet. Wo befindet sich der Komplex? Die Kalligraphietürme in Batumi werden in der Nähe des New Boulevard entlang der Zhiuli Shartava Street gebau…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
29.0 – 63.3
48,345 – 107,610
Bauherr
Grand Maison Calligraphy Towers Batumi
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Wohnviertel AQUAMARINE RESIDENCE
Wohnviertel AQUAMARINE RESIDENCE
Wohnviertel AQUAMARINE RESIDENCE
Wohnviertel AQUAMARINE RESIDENCE
Wohnviertel AQUAMARINE RESIDENCE
Alle anzeigen Wohnviertel AQUAMARINE RESIDENCE
Wohnviertel AQUAMARINE RESIDENCE
Batumi, Georgien
von
$74,865
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 18
Fläche 16–114 m²
3 Immobilienobjekte 3
Über PROJEKT Der neue multifunktionale Wohnkomplex in Batumi befindet sich 100 Meter von der Küste entfernt am New Boulevard. Flächen: ab 29,4 sq / m Interessantes internes Darlehen: 18 Monate Die Kosten eines Quadratmeters: ab 500 USD Angebot: Mai 2021 EXPLOSIVES PROJEKT In «Aquamari…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
71.0
74,865
Wohnung 2 zimmer
86.0 – 114.0
103,320 – 137,280
Gewerbefläche
16.0
7,000
Bauherr
Citron Group
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Wohngebäude Green Cape Botanico
Wohngebäude Green Cape Botanico
Wohngebäude Green Cape Botanico
Wohngebäude Green Cape Botanico
Wohngebäude Green Cape Botanico
Wohngebäude Green Cape Botanico
Wohngebäude Green Cape Botanico
Batumi, Georgien
von
$2,200
Etagenzahl 7
Information about the project About the project Nestled in evergreen subtropical surroundings, Green Cape Botanico is a unique project a 2-minute walk from the Botanical Garden, across from the pebble beach of the Black Sea. The construction project was completed in 2023. The complex i…
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