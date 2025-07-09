  1. Realting.com
  Georgien
  Tiflis
  Wohnung in einem Neubau Domus gazapkhuli

Wohnung in einem Neubau Domus gazapkhuli

Tiflis, Georgien
von
$60,000
;
11
ID: 4818
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.11.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Metro
    Delisi (~ 600 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    21

Über den Komplex

Der 21-stöckige Wohnkomplex besteht aus 2 Eingängen, in denen 230 Wohnungen vorgesehen sind. Für die Tiefgarage sind 2 Etagen vorgesehen, in denen mehr als 200 Fahrzeuge untergebracht sind. Der erste Stock des Komplexes ist ein Umbaugebiet und ein Wohngebiet von 20 –. Das Projekt ist faszinierend, insbesondere mit dem auf 4000 m² verteilten Erholungsraum. mit einer Vielzahl von Unterhaltungs- und Ruhebereichen; Im Hof, Ein kreativer Garten für Kinder soll ebenfalls eingerichtet werden. Die in das Projekt getätigten Investitionen zielen voll und ganz darauf ab, eine ökologisch saubere und gemütliche Entwicklung zu schaffen.
Domus gazapkhuli befindet sich im Stadtteil Saburtalo in der Gazapkhuli-Straße N8. Gazapkhuli-Projekt hat 2 Ansichten. Eine mit Nordostblick, die morgens sonnig ist. Es ist auch die Lisi-Seeseite, die 14 Minuten mit dem Auto und 37 Minuten zu Fuß entfernt ist. Die zweite Ansicht ist die Stadtseite in der Shalva Nucubidze Straße ( 5 Minuten zu Fuß ). Die Südwestseite des Projekts ist den ganzen Tag sonnig. In 12 Minuten zu Fuß befinden Sie sich in der Vazha pshavela Avenue, wo sich die U-Bahnstation Delisi, Apotheken, Geschäfte befinden. Nur in 1200 Metern finden Sie ein Einkaufszentrum. 12 Minuten entfernt gibt es auch Central Park

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege

