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Grundstücke in Georgien

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735 immobilienobjekte total found
Grundstück in Kvemo Natanebi, Georgien
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Grundstück
Kvemo Natanebi, Georgien
Fläche 56 866 m²
Mehrere schöne Grundstücke zum Verkauf, nicht landwirtschaftlich, für IWS präsentieren wir I…
$2,56M
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Grundstück in Kvemo Natanebi, Georgien
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Grundstück
Kvemo Natanebi, Georgien
Fläche 56 866 m²
Wir präsentieren Ihnen mehrere ausgezeichnete Grundstücke zum Verkauf im Bezirk Ozurgeti (fü…
$2,56M
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Grundstück in , Georgien
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Grundstück
, Georgien
Grundstück zum Verkauf in Kinchkha, Georgia – Prime Investment Opportunity Near Okatse Canyo…
$2,40M
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Grundstück in , Georgien
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$401
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Grundstück in Tschakwi, Georgien
Grundstück
Tschakwi, Georgien
$200
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Grundstück in Sarpi, Georgien
Grundstück
Sarpi, Georgien
Fläche 2 500 m²
🌊 Superspecies Grundstück von 2.500 qm an der Küste in SarpiEin einzigartiges Grundstück ste…
$275,000
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Grundstück in Tiflis, Georgien
Grundstück
Tiflis, Georgien
Fläche 1 000 m²
$130,000
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Grundstück in Chaisubani, Georgien
Grundstück
Chaisubani, Georgien
Fläche 6 676 m²
🌿 Ich bin Lander im Dorf Chaisubani(Redom mit Chakki, dorogé k nationalnomu parku Mtirala)📍 …
$167,000
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Grundstück in Bakuriani, Georgien
Grundstück
Bakuriani, Georgien
2501 sq.m. land for sale in Bakuriani, on Tavisupleba str, agricultural, in the settlement, …
$230,000
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Grundstück in Tiflis, Georgien
Grundstück
Tiflis, Georgien
Fläche 1 000 m²
$195,000
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Grundstück in Khutsubani, Georgien
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Khutsubani, Georgien
Kobuleti, ein nichtlandwirtschaftliches Grundstück in einem geschlossenen Hüttendorf.Alle Ko…
$41,310
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Grundstück in Saguramo, Georgien
Grundstück
Saguramo, Georgien
🌟 Premiumgrundstück (2592 qm) im Elitevorort Tiflis - SaguramoPreis: $ 350.000 ($ 135 / qm)L…
$350,000
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Grundstück in Tiflis, Georgien
Grundstück
Tiflis, Georgien
Fläche 2 401 m²
$360,000
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Grundstück in Batumi, Georgien
Grundstück
Batumi, Georgien
Verkauft wird ein landwirtschaftliches Grundstück mit einer Baugenehmigung in der Stadt Batu…
$150,000
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Grundstück in Ortabatumi, Georgien
Grundstück
Ortabatumi, Georgien
Fläche 2 503 m²
Zum Verkauf steht ein großes Grundstück mit Aussicht, 15 Kilometer vom Zentrum des Ferienort…
$187,500
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Grundstück in Batumi, Georgien
Grundstück
Batumi, Georgien
NELHOZ! Land in Kvariati - 300 m zum MeerLage: Ferienort Kvariati, 5 km von der türkischen G…
$135,000
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Grundstück in Saguramo, Georgien
Grundstück
Saguramo, Georgien
$35,000
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Grundstück in Tiflis, Georgien
Grundstück
Tiflis, Georgien
$177,600
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Grundstück in Sarpi, Georgien
Grundstück
Sarpi, Georgien
Ein nichtlandwirtschaftliches Grundstück, das vollständig für den Bau vorbereitet ist, wird …
$450,000
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Grundstück in Tiflis, Georgien
Grundstück
Tiflis, Georgien
$130,000
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Grundstück in Batumi, Georgien
Grundstück
Batumi, Georgien
Land for sale in the prestigious area of ​​Gonio!A flat plot of land with an area of ​​3,864…
$1,05M
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Grundstück in Grigoleti, Georgien
Grundstück
Grigoleti, Georgien
Verkauft wird ein flaches, rechteckiges Grundstück in der ersten Zeile - nur 50 Meter vom St…
$184,000
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Grundstück in Shekvetili, Georgien
Grundstück
Shekvetili, Georgien
$86,000
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Grundstück in Tiflis, Georgien
Grundstück
Tiflis, Georgien
nicht landwirtschaftliche Flächen in Gldanula mit Projekt investmand land . 8544
$621,250
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Grundstück in Tiflis, Georgien
Grundstück
Tiflis, Georgien
Land verkauf in Didi lilo . 100603
$32,000
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Grundstück in Zichisdsiri, Georgien
Grundstück
Zichisdsiri, Georgien
NELHOZ! Alle $80/m2Zu verkaufen Grundstück in der Nähe des Bergflusses in einer malerischen …
$817,360
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Grundstück in Tiflis, Georgien
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Tiflis, Georgien
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Grundstück in Lisi, Georgien
Grundstück
Lisi, Georgien
Non agricultural land for sale near Lisi lake . you can build privet villa . 130438
$170,000
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Grundstück in Tiflis, Georgien
Grundstück
Tiflis, Georgien
6000 qm Land zum Verkauf in Lisi Dorf, nicht-landwirtschaftlich, möglich zum Verkauf von 100…
$900,000
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Grundstück in , Georgien
Grundstück
, Georgien
Fläche 1 873 m²
Verkauf: Haus und Land
$38,000
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