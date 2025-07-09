Wohnkomplex SPANISH QUARTER

Im Einklang mit unserer Mission sind wir zuversichtlich, dass Partnerschaft mit 6 internationalen hochrangigen Mieten, Integration ihres Wissens und ihrer Erfahrung für die Schaffung von Investitionsprodukten im Immobilienmarkt von Georgien äußerst wichtig sind.

Nach zwei Jahren sorgfältiger Verhandlungen ist die ELT Group der exklusive Partner der renommierten Barceló Hotel Group, der zweitgrößten Hotelkette in Spanien und einer der dreißig größten der Welt, mit mehr als 6 Bänden von mehr als 250 Hotels in 22 Ländern.