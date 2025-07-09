  1. Realting.com
  Wohnkomplex SPANISH QUARTER

Wohnkomplex SPANISH QUARTER

Tiflis, Georgien
von
$84,555
von
$2,200/m²
4 1
ID: 28005
Letzte Aktualisierung: 16.09.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    22

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Русский Русский

Im Einklang mit unserer Mission sind wir zuversichtlich, dass Partnerschaft mit 6 internationalen hochrangigen Mieten, Integration ihres Wissens und ihrer Erfahrung für die Schaffung von Investitionsprodukten im Immobilienmarkt von Georgien äußerst wichtig sind.

Nach zwei Jahren sorgfältiger Verhandlungen ist die ELT Group der exklusive Partner der renommierten Barceló Hotel Group, der zweitgrößten Hotelkette in Spanien und einer der dreißig größten der Welt, mit mehr als 6 Bänden von mehr als 250 Hotels in 22 Ländern.

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Video-Review von wohnanlage SPANISH QUARTER

