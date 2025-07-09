Wohnkomplex Reverance by otium

Reverance ist mehr als nur ein Name - es ist ein Ansatz, der unsere Haltung gegenüber Raum, Komfort und Ästhetik widerspiegelt. Dieses Projekt wurde mit der Idee geschaffen, dass jedes Detail Eleganz, funktionale Ruhe und Raffinesse verkörpern sollte.

Unsere Vision ist es, einen Wohnraum zu schaffen, in dem die Energie der Stadt und die Anforderungen des modernen Lebens harmonisch mit der inneren Ruhe und einer Verbindung zur Natur vereinen.

Reverance setzt einen neuen Standard für zeitgenössisches Wohnen - die Kombination von raffinierter Architektur, Komfort und menschzentriertem Design.

Reverance ist eine gemeinsame Entwicklung von Otium und MN Group - ein Wohnkomplex, der moderne Architektur, gebietsorientiertes Design und einen hohen Lebensstandard vereint.

Das Projekt befindet sich in einem der am schnellsten wachsenden Viertel von Batumi, im Bereich der Küste des Schwarzen Meeres. Cnstruction umfasst zwei 16-stöckige Gebäude mit insgesamt 360 Wohnungen - jede nachdenklich entworfen, um eine perfekte Balance von Licht, Ruhe und Funktionalität zu erreichen.



Reverance ist mehr als nur ein Zuhause – es ist ein Raum, in dem Architektur inspiriert von Bewegung, minimalistische Eleganz und Life-Adapted Layouts zusammenkommen, um einen neuen Standard für zeitgenössisches Leben zu definieren.

Geschätzte Fertigstellung: Juli 2028