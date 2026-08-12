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Tiflis
68
Batumi
32
Autonome Republik Adscharien
285
Tschakwi
15
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403 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in , Georgien
Premium Premium
Villa 3 zimmer
, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
$397,287
MwSt.
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Villa 3 zimmer in , Georgien
Premium Premium
Villa 3 zimmer
, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 1
$385,000
MwSt.
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in , Georgien
Premium Premium
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
$230,000
MwSt.
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TekceTekce
Villa 3 zimmer in , Georgien
TOP TOP
Villa 3 zimmer
, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 1
Schuchmann Wines Château Villas & SPA is a wine resort with 120 ha vineyards, winery, hotel,…
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Bauherr
Schuhmann Real Estate
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Telawi, Georgien
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Telawi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
TätigkeitDurchschnittliches Budget in GELAnmerkungHotel Tbilisi1 Zimmer 70 USD5 Zimmer koste…
$230,000
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Bauherr
Schuhmann Real Estate
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Haus 15 zimmer in Evdoshvili St, Georgien
UP UP
Haus 15 zimmer
Evdoshvili St, Georgien
Zimmer 15
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 448 m²
Etagenzahl 2
Historisches Anwesen zum Verkauf in Central Gori, Georgia. Hohes Investitions- und Handelspo…
$257,808
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Privatverkäufer
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/2
Wir helfen Ihnen, sicher und profitabel Immobilien in der Nähe des Meeres in Batumi zu kaufe…
$156,000
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Immobilienagentur
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 6 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Royal Residence Botanico ist ein Premium-Stadthaus mit eigenem Innenhof in Meeresnähe.300 Me…
$262,460
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Großer Botanik Residence ist ein Komplex von Premium-Stadthäusern in einem der vielversprech…
$190,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Comfort Houses ist eine der größten Wohnkomplexe in Batumi mit einer Fläche von 5.000 Quadra…
$133,200
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Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Gemütliches Ferienhausdorf Sunney Cottage.Ein großartiger Ort für diejenigen, die Komfort un…
$219,784
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Das Projekt Batumi Belvedere Villas ist als etwas völlig Neues konzipiert.Urbaner Komfort un…
$180,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Comfort Houses ist eine der größten Wohnanlagen in Batumi mit einer Fläche von 5.000 Quadrat…
$156,000
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Das Projekt Batumi Belvedere Villas ist als etwas völlig Neues konzipiert.Urbaner Komfort un…
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Reihenhaus 5 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Comfort Houses ist eine der größten Wohnanlagen in Batumi mit einer Fläche von 5.000 Quadrat…
$202,068
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
La Villa — a new project that includes multifunctional premium residential villas.   Our goa…
$176,715
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Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Secret Garden ist eine moderne Wohnanlage im Zentrum von Batumi und bietet eine komfortable …
$131,100
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
| 4. Hidden terrace for relaxation.   High-quality turnkey repair. Rehau windows, moisture-r…
$215,000
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Reihenhaus in Batumi, Georgien
Reihenhaus
Batumi, Georgien
$172,800
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International real estate agency Habita
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Reihenhaus in Batumi, Georgien
Reihenhaus
Batumi, Georgien
$144,300
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International real estate agency Habita
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
Wohnanlage von nur 15 Stadthäusern am Berg mit Panoramablick auf das Schwarze Meer und Batum…
$249,390
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Atlas property
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English, Русский, Українська, עִברִית
Villa 5 zimmer in Tiflis, Georgien
Villa 5 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Etagenzahl 3
Lisi Panorama is a modern residential complex located in a tranquil location near Lake Lisi.…
$398,200
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Haus 6 zimmer in 12, Georgien
Haus 6 zimmer
12, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Ein einzigartiges Haus zum Verkauf im Herzen der ruhigen, gemütlichen Stadt Poti an der Schw…
$130,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
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Eigenschaftstypen in Georgien

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