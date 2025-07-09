Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.

Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.
Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.
Rückkaufgarantie!
Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!
Preis:
- 1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro Jahr!
- 1/4 eines Zimmers von 78.724 USD Einkommen - von 7,872 USD pro Jahr!
- Gesamtes Zimmer ab 275,364 USD Einkommen - von 27,536 USD pro Jahr!
Wir akkurieren Einkommen vom ersten Tag nach dem Kauf, und nicht nach der Fertigstellung des Baus und des Starts des Hotels.
Das heißt, Sie beginnen, am nächsten Tag nach der vollen Zahlung zu verdienen.
Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua ist ein einzigartiges zwanzigstöckiges Hotel mit Spa-Funktionen, einer Aqua-Zone und einem Panorama-Restaurant auf dem Dach.
Das Hotel ist Teil des Wyndham Grand Residences Batumi Gonio Komplex, der erste Komplex in Georgien mit All Inclusive-Services und der größten Infrastruktur - 90 Objekte auf 15.000 m2, was es für Touristen das ganze Jahr über attraktiv macht, unabhängig von der Jahreszeit.
3 Zimmerkategorien:
Standard
- Zimmer 31,2 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.
- Es gibt verschiedene Aussichten, darunter Meerblick und Bergblick.
De Luxe
- Zimmer 50,9 m2 - 51,1 m2 mit separatem Schlafzimmer und Wohnküche.
- Jedes Zimmer hat einen Blick auf das Meer und die Berge.
Luxe
- Zimmer 44,8 m2 - 58,2 m2 mit separatem Schlafzimmer und Wohnküche.
- Geräumiger Balkon, Jedes Zimmer hat einen Panoramablick auf das Meer.
In den Zimmern:
- Schranken
- Bett
- Schreibtisch
- Arbeitsstuhl
- Nachttische
- Schacht der Schubladen
- Seitentisch
- Wohnzimmer-Sofa (deLuxe und Luxe Layouts)
- Terrassenmöbel
- Spiegel
- Telefone
- TV
- Elektronischer Safe
- Eisen- und Bügelbrett
- Haartrockner
- Elektrische Säfter
- ANHANG
- Kettle
- Kaffeemaschine
- Hopfen
- Kühlschrank
- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirr, Besteck
- Bettwäsche, Bademäntel, Hausschuhe
Komplexe Infrastruktur:
- 12 Restaurants, Cafés, Bars
- 7 Schwimmbäder
- SPANIEN
- Fitnesscenter
- 2 Sportplätze
- Kinderspielplätze, Spielzimmer, Cafés und Clubs
- Kinderpark
- Rope Stadt mit Trampolin und Kletterwand
- Konferenzsaal
- 4 Tagungsraum
- Coworking
- Mini Golf
- Bowling
- Kino
- Billard
- Bibliothek
- Schachtische
- Fahrrad- und Elektrorollerverleih
- Brettspiele
- Weinhaus
- Verkostung Zimmer
- Chacha-Haus
- Bankettsaal
- Bad-Komplex
- Weintherapie und Kräutermedizin Zentrum
- Charcot Dusche
- Salt Zimmer
- Whirlpool
- Massageräume
- Artesischer Frühling
- Branding Fotozone
- Souvenirshop
- Märkte und Öko-Shop
- Parkplatz
- Helipad
Ort:
- Gonio Resort Dorf
- Zum Meer - 400 m
- Zum Zentrum von Batumi - 14 km
- Zum Flughafen - 8 km
Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.