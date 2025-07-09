  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Batumi
  4. Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.

Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.

Batumi, Georgien
von
$51,324
BTC
0.6104888
ETH
31.9983261
USDT
50 743.2435773
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27462
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.

Rückkaufgarantie!
Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!

Preis:

  • 1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro Jahr!
  • 1/4 eines Zimmers von 78.724 USD Einkommen - von 7,872 USD pro Jahr!
  • Gesamtes Zimmer ab 275,364 USD Einkommen - von 27,536 USD pro Jahr!

Wir akkurieren Einkommen vom ersten Tag nach dem Kauf, und nicht nach der Fertigstellung des Baus und des Starts des Hotels.
Das heißt, Sie beginnen, am nächsten Tag nach der vollen Zahlung zu verdienen.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua ist ein einzigartiges zwanzigstöckiges Hotel mit Spa-Funktionen, einer Aqua-Zone und einem Panorama-Restaurant auf dem Dach.

Das Hotel ist Teil des Wyndham Grand Residences Batumi Gonio Komplex, der erste Komplex in Georgien mit All Inclusive-Services und der größten Infrastruktur - 90 Objekte auf 15.000 m2, was es für Touristen das ganze Jahr über attraktiv macht, unabhängig von der Jahreszeit.

3 Zimmerkategorien:

Standard

  • Zimmer 31,2 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.
  • Es gibt verschiedene Aussichten, darunter Meerblick und Bergblick.

De Luxe

  • Zimmer 50,9 m2 - 51,1 m2 mit separatem Schlafzimmer und Wohnküche.
  • Jedes Zimmer hat einen Blick auf das Meer und die Berge.

Luxe

  • Zimmer 44,8 m2 - 58,2 m2 mit separatem Schlafzimmer und Wohnküche.
  • Geräumiger Balkon, Jedes Zimmer hat einen Panoramablick auf das Meer.

In den Zimmern:

  • Schranken
  • Bett
  • Schreibtisch
  • Arbeitsstuhl
  • Nachttische
  • Schacht der Schubladen
  • Seitentisch
  • Wohnzimmer-Sofa (deLuxe und Luxe Layouts)
  • Terrassenmöbel
  • Spiegel
  • Telefone
  • TV
  • Elektronischer Safe
  • Eisen- und Bügelbrett
  • Haartrockner
  • Elektrische Säfter
  • ANHANG
  • Kettle
  • Kaffeemaschine
  • Hopfen
  • Kühlschrank
  • Backofen
  • Mikrowelle
  • Geschirr, Besteck
  • Bettwäsche, Bademäntel, Hausschuhe

Komplexe Infrastruktur:

  • 12 Restaurants, Cafés, Bars
  • 7 Schwimmbäder
  • SPANIEN
  • Fitnesscenter
  • 2 Sportplätze
  • Kinderspielplätze, Spielzimmer, Cafés und Clubs
  • Kinderpark
  • Rope Stadt mit Trampolin und Kletterwand
  • Konferenzsaal
  • 4 Tagungsraum
  • Coworking
  • Mini Golf
  • Bowling
  • Kino
  • Billard
  • Bibliothek
  • Schachtische
  • Fahrrad- und Elektrorollerverleih
  • Brettspiele
  • Weinhaus
  • Verkostung Zimmer
  • Chacha-Haus
  • Bankettsaal
  • Bad-Komplex
  • Weintherapie und Kräutermedizin Zentrum
  • Charcot Dusche
  • Salt Zimmer
  • Whirlpool
  • Massageräume
  • Artesischer Frühling
  • Branding Fotozone
  • Souvenirshop
  • Märkte und Öko-Shop
  • Parkplatz
  • Helipad

Ort:

  • Gonio Resort Dorf
  • Zum Meer - 400 m
  • Zum Zentrum von Batumi - 14 km
  • Zum Flughafen - 8 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude M2 at Chkondideli
Tiflis, Georgien
von
$100,000
Wohngebäude M2 Highlight
Tiflis, Georgien
von
$95,000
Aparthotel Subtropic City by Gumbati
Batumi, Georgien
von
$107,430
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Batumi, Georgien
von
$38,307
Wohngebäude Domus Nea
Tiflis, Georgien
von
$120,000
Sie sehen gerade
Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$51,324
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Alle anzeigen Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Georgien
von
$115,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Wyndham Residences Batumi. Gonio.Wyndham Residences Batumi ist ein einzigartiges 25-stöckiges Hotel, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Wyndham Standards.Wyndham Branding Residenzen verkörpern die strengen Standards von…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Wohnanlage Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Wohnanlage Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Wohnanlage Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Wohnanlage Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Alle anzeigen Wohnanlage Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Wohnanlage Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Batumi, Georgien
von
$360,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Via Villas Batumi ist ein neues attraktives Projekt, das eine Sammlung von komfortablen Villen inmitten der Natur bietet.Vorteile:Gehdistanz zum Meer (10-12 Minuten)Pool und private TerrasseGrönland.Parkplatz und SpielplatzLärmdämmung - und WärmedämmungVideoüberwachung und Sicherheit rund um…
Immobilienagentur
Gulfstream
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Tiflis, Georgien
von
$81,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 29
Information about the project Residential complex m3 Saburtalo is a new large-scale project from developer m2 Development. It is part of a full-fledged residential quarter that will be built on a plot of 11.5 hectares. Where is the complex located? m3 Saburtalo is located in the cen…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Georgien
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
24.11.2021
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
25.10.2021
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
Alle Veröffentlichungen anzeigen