Wohnkomplex Krtsanisi Reserve Townhouses

Karatakla, Georgien
Preis auf Anfrage
Zahlung mit Kryptowährung
12
ID: 33095
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Niederkartlien
  • Nachbarschaft
    Munizipalität Gardabani
  • Dorf
    Karatakla

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Krtanisi Park am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ruhe der unberührten Natur zu erleben, während sie mit dem Komfort des modernen städtischen Lebens verbunden bleiben. Die atemberaubende Landschaft im erhaltenen Hochwasserwald schafft eine ideale Kulisse für ein ruhiges und luxuriöses Leben.

Die Vision für den Krtsanisi Park umfasst sowohl die Erhaltung als auch die Gemeinschaft und erkennt an, dass der wirksamste Schutz von Menschen kommt, die natürliche Systeme verstehen und schätzen. Bewohner werden in Georgiens bemerkenswerte Natur eingeführt und genießen erstklassige Annehmlichkeiten. Die dynamische Flussumgebung schafft ein unvergleichliches Gefühl des Flusses während der Entwicklung und bietet Bewohnern kontinuierlichen Zugang zu Wasser-basierte Erholung und die kühlenden und beruhigenden Auswirkungen der Präsenz des Flusses.

Entwicklung Highlights:

  • Gesamtfläche: 590 Hectares of master-planned excellence.

  • Waterfront: 10 Kilometer unberührter Flussufer und Promenade.

  • Grüner Raum: 310 Hectares der offenen Natur und Parks.

  • Soziale Infrastruktur: Eliteschulen, erstklassige Kliniken, professionelle Sportanlagen und Sicherheit.

  • Luxury Living: Premium-Hotels, Markenhäuser, Designer-Shopping und Signature-Restaurants & Bars.

  • Kunst & Kultur: Dedizierte Unterhaltungsviertel und Spa & Wellness-Retreats.

  • Luxuriöse Ein- und Mehrfamilienhäuser, Villen und Apartments.

Tbilisi Waterfront ist, wo die Brücken der Stadt mehr symbolisieren als nur Durchgang – sie repräsentieren Einheit und Kontinuität. Hier inspiriert die Tradition die Innovation und jeder Raum spiegelt die Wärme der georgischen Gastfreundschaft wider.

Verfügbare Layouts (Renoviert):

  • 3-Schlafzimmer Stadthaus: 2 Geschichten | 215 m2 — Preis pro Anfrage

  • 4 Zimmer Stadthaus: 2 Geschichten | 277 m2 — Preis pro Anfrage

Das Projekt befindet sich im Ponichala Managed Reserve und bietet direkten Zugang zu einem einzigartigen Biodiversitäts-Hotspot. Dieses geschützte Waldökosystem sorgt dafür, dass Ihre Ansichten smaragdgrün bleiben und Ihre Luft bleibt unberührt und bietet einen dauerhaften natürlichen Puffer zwischen Ihrem Zuhause und dem Bustle der Stadt.

Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Stadthaus
Fläche, m² 215.0 – 277.0
Preis pro m², USD 1,628 – 1,661
Wohnungspreis, USD 350,000 – 460,000

Standort auf der Karte

Karatakla, Georgien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
Alle Nachrichten
