Neubauwohnungen in Kutaissi, Georgien

Wohngebäude White Square Kutaisi
Kutaissi, Georgien
von
$30,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 15
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
