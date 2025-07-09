Wohnkomplex Novyj dom v serdce goroda

🏙 Business-Class-Wohnungen im historischen Zentrum von Batumi

Stille der Altstadt + Gehweg vom Zentrum

🗝️ Wohnungsoptionen von Studios bis drei Schlafzimmer von $37,400 bis $115,072

📍 Location.

Vazha Pshavel Street, Old Town ist einer der besten Orte für ein neues Wohngebäude der Geschäftsklasse: eine private Atmosphäre, entwickelte Infrastruktur und zu Fuß Zugang zu allem wichtigen.

Geschäfte und Restaurants – 1-2 Minuten

Schule 4 - 3 Minuten

Transporthaltestelle - 1 Minute

Park May 6 - 15 Minuten

Embankment - 15 Minuten

Das Meer und der Strand - 17 Minuten

Zahlungsplan

🔹 20% Anzahlung

🔹 60% Installation. Laufzeit der Raten - bis Dezember 2028

🔹 Endzahlung bei 20% - Sie können eine Hypothek für 10 Jahre nehmen

📌 Ermäßigungen sind möglich, wenn der ursprüngliche Beitrag von 50% erhöht wird.

🏢 Nach Hause.

27 Etagen, 375 Ferienwohnungen

Es gibt nur 15 Wohnungen auf dem Boden.

3 Aufzüge

Tiefgarage

Commerce im 1. Stock

Spielplatz

Zusätzlich.

Servicekosten: 50 GEL/Monat

Zuweisung: möglich nach Zahlung von 30% (wie vereinbart)

Lieferdatum: 2028

Erfahrung des Entwicklers: 11 Projekte (Wohnhäuser, Wohnungskomplexe, Villen) wurden umgesetzt

🤝 Übernahme der Transaktion

✔ Auswahl von Wohnungen und Befestigungsbedingungen

✔ Überprüfung des Vertrags des Entwicklers

✔ Begleitung von Raten

✔ Online- und Offline-Anzeigen

✔ Unterstützung vor Erhalt der Schlüssel

📩 Schreiben - Ich sende das Layout, Relevanz der Partie und den genauen Zahlungsplan.

Wohnungen in der Altstadt mit solchen Parametern schnell verlassen.