Wohnkomplex Novyj dom v serdce goroda

🏙 Business-Class-Wohnungen im historischen Zentrum von Batumi
Stille der Altstadt + Gehweg vom Zentrum
🗝️ Wohnungsoptionen von Studios bis drei Schlafzimmer von $37,400 bis $115,072
📍 Location.
Vazha Pshavel Street, Old Town ist einer der besten Orte für ein neues Wohngebäude der Geschäftsklasse: eine private Atmosphäre, entwickelte Infrastruktur und zu Fuß Zugang zu allem wichtigen.
Geschäfte und Restaurants – 1-2 Minuten
Schule 4 - 3 Minuten
Transporthaltestelle - 1 Minute
Park May 6 - 15 Minuten
Embankment - 15 Minuten
Das Meer und der Strand - 17 Minuten
Zahlungsplan
🔹 20% Anzahlung
🔹 60% Installation. Laufzeit der Raten - bis Dezember 2028
🔹 Endzahlung bei 20% - Sie können eine Hypothek für 10 Jahre nehmen
📌 Ermäßigungen sind möglich, wenn der ursprüngliche Beitrag von 50% erhöht wird.
🏢 Nach Hause.
27 Etagen, 375 Ferienwohnungen
Es gibt nur 15 Wohnungen auf dem Boden.
3 Aufzüge
Tiefgarage
Commerce im 1. Stock
Spielplatz
Zusätzlich.
Servicekosten: 50 GEL/Monat
Zuweisung: möglich nach Zahlung von 30% (wie vereinbart)
Lieferdatum: 2028
Erfahrung des Entwicklers: 11 Projekte (Wohnhäuser, Wohnungskomplexe, Villen) wurden umgesetzt
🤝 Übernahme der Transaktion
✔ Auswahl von Wohnungen und Befestigungsbedingungen
✔ Überprüfung des Vertrags des Entwicklers
✔ Begleitung von Raten
✔ Online- und Offline-Anzeigen
✔ Unterstützung vor Erhalt der Schlüssel
📩 Schreiben - Ich sende das Layout, Relevanz der Partie und den genauen Zahlungsplan.
Wohnungen in der Altstadt mit solchen Parametern schnell verlassen.