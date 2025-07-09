  1. Realting.com
Wohnkomplex Novyj dom v serdce goroda

Batumi, Georgien
von
$37,400
6
ID: 33071
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.12.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    27

Innere Details

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

🏙 Business-Class-Wohnungen im historischen Zentrum von Batumi

Stille der Altstadt + Gehweg vom Zentrum

🗝️ Wohnungsoptionen von Studios bis drei Schlafzimmer von $37,400 bis $115,072

📍 Location.

Vazha Pshavel Street, Old Town ist einer der besten Orte für ein neues Wohngebäude der Geschäftsklasse: eine private Atmosphäre, entwickelte Infrastruktur und zu Fuß Zugang zu allem wichtigen.

  • Geschäfte und Restaurants – 1-2 Minuten

  • Schule 4 - 3 Minuten

  • Transporthaltestelle - 1 Minute

  • Park May 6 - 15 Minuten

  • Embankment - 15 Minuten

  • Das Meer und der Strand - 17 Minuten

Zahlungsplan

🔹 20% Anzahlung

🔹 60% Installation. Laufzeit der Raten - bis Dezember 2028

🔹 Endzahlung bei 20% - Sie können eine Hypothek für 10 Jahre nehmen

📌 Ermäßigungen sind möglich, wenn der ursprüngliche Beitrag von 50% erhöht wird.

🏢 Nach Hause.

  • 27 Etagen, 375 Ferienwohnungen

  • Es gibt nur 15 Wohnungen auf dem Boden.

  • 3 Aufzüge

  • Tiefgarage

  • Commerce im 1. Stock

  • Spielplatz

Zusätzlich.

  • Servicekosten: 50 GEL/Monat

  • Zuweisung: möglich nach Zahlung von 30% (wie vereinbart)

  • Lieferdatum: 2028

  • Erfahrung des Entwicklers: 11 Projekte (Wohnhäuser, Wohnungskomplexe, Villen) wurden umgesetzt

🤝 Übernahme der Transaktion

✔ Auswahl von Wohnungen und Befestigungsbedingungen

✔ Überprüfung des Vertrags des Entwicklers

✔ Begleitung von Raten

✔ Online- und Offline-Anzeigen

✔ Unterstützung vor Erhalt der Schlüssel

📩 Schreiben - Ich sende das Layout, Relevanz der Partie und den genauen Zahlungsplan.

Wohnungen in der Altstadt mit solchen Parametern schnell verlassen.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege

