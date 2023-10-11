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43 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кадыкёй, Турция
2
1
76 м²
24
Элитная резиденция в Кадыкёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной ин…
€300,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
3
1
100 м²
13
Новый элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
€712,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кадыкёй, Турция
2
1
61 м²
25
Элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€387,600
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кадыкёй, Турция
2
1
58 м²
22
Новая элитная резиденция в Кадыкёй Рады Вам представить новую элитную резиденцию с со…
€327,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Кадыкёй, Турция
4
2
140 м²
15
Элитный комплекс в Кадыкёй Рады Вам представить элитный комплекс с собственной инфрас…
€970,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
5
3
305 м²
12
Элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€2,73 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3
2
123 м²
6/24
Комплекс расположен на земельном участке площадью 46.000 м2 из которых 40% занимают зеленые …
€425,384
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
4
3
152 м²
10/25
Современное спокойствие в сердце Кадыкёя Расположенный в оживленном центре Кадыкёй в…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Кадыкёй, Турция
2
62 м²
23
Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция Резиденция ра…
€314,800
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
5
4
256 м²
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
€904,083
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
4
3
157 м²
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
€753,497
Рекомендовать
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
3
2
93 м²
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
€529,272
Рекомендовать
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
2
1
68 м²
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
€279,619
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Кадыкёй, Турция
6
260 м²
11
Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция Предлагаютс…
€1,33 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
2
1
132 м²
10/25
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
4
140 м²
3/3
Изящная и удобная квартира для всей семьи в роскошном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖ…
€908,700
Рекомендовать
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
7
280 м²
3/3
Роскошный двухуровневый пентхаус 6+1 в самом модном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖД…
€1,64 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
3
93 м²
6/6
Прекрасные апартаменты 2+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпл…
€524,500
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
4
157 м²
6/6
Шикарные апартаменты 3+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплек…
€746,700
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
5
216 м²
6/6
Роскошные апартаменты 4+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпле…
€895,900
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
2
68 м²
6/6
Очаровательные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплекс был пост…
€277,100
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с охраной
Кадыкёй, Турция
4
123 м²
3/3
Новая квартира 3+1 в уютном районе у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДжаддебостанВ с…
€852,000
Рекомендовать
Дуплекс 6 комнат с парковкой, с лифтом, с охраной
Кадыкёй, Турция
6
295 м²
8/8
Новый дуплекс 5+1 в уютном районе у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДжаддебостанВ са…
€1,76 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
2
58 м²
1/1
Стильные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в се…
€215,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
3
86 м²
1/1
Роскошные апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в с…
€326,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
5
416 м²
3/3
Апартаменты премьер-класса 4+1 в респектабельном районе Стамбула ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюд…
€4,44 млн
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
Кадыкёй, Турция
6
638 м²
3/3
Президентский пентхаус 5+1 для роскошной жизни в ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюдар, Юналан Вам п…
€8,31 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
2
104 м²
7/7
Стильные апартаменты 1+1 в перспективном районе ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюдар, Юналан Вам пр…
€1,13 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
3
155 м²
3/3
Изящная квартира 2+1 в сердце мегаполиса в районе ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюдар, Юналан Вам …
€1,61 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
4
201 м²
3/3
Роскошные апартаменты 3+1 для тех, кто ценит комфорт в районе ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюдар,…
€1,95 млн
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