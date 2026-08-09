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Купить жилую недвижимость в Балыкесире, Турция

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11
79 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в 3056 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
3056 Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/4
$6,02 млн
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Квартира 3 комнаты в 3078 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
3078 Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/2
$4,29 млн
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/7
$4,53 млн
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TekceTekce
Вилла 6 комнат в , Турция
Вилла 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
$13,01 млн
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/5
$6,92 млн
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Вилла 4 комнаты в , Турция
Вилла 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
$17,15 млн
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Вилла 4 комнаты в 63, Турция
Вилла 4 комнаты
63, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
$7,27 млн
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Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
$4,59 млн
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
$8,75 млн
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Квартира 3 комнаты в Altinoluk Yolu, Турция
Квартира 3 комнаты
Altinoluk Yolu, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
$5,75 млн
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Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
$3,97 млн
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Квартира 3 комнаты в Oruc Reis Caddesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Oruc Reis Caddesi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/4
$5,10 млн
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Квартира 5 комнат в , Турция
Квартира 5 комнат
, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 3/4
$7,32 млн
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Дом 5 комнат в , Турция
Дом 5 комнат
, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
$13,95 млн
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Вилла 4 комнаты в 17, Турция
Вилла 4 комнаты
17, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
$12,79 млн
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Квартира 3 комнаты в 2019 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
2019 Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/4
$5,75 млн
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Квартира 4 комнаты в 303 Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
303 Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/4
$8,72 млн
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Дом 4 комнаты в Zeytinli Caddesi, Турция
Дом 4 комнаты
Zeytinli Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/4
$5,18 млн
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Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
$3,46 млн
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Квартира 4 комнаты в 3086 Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
3086 Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 3/3
$4,07 млн
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Вилла 4 комнаты в 79, Турция
Вилла 4 комнаты
79, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
$15,11 млн
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/4
$4,94 млн
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Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
$5,58 млн
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Квартира 4 комнаты в 3085 Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
3085 Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
$6,74 млн
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Квартира 3 комнаты в 3040 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
3040 Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
$5,93 млн
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Квартира 4 комнаты в 3040 Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
3040 Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/4
$4,36 млн
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Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/8
$3,63 млн
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/4
$4,60 млн
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Квартира 4 комнаты в Azerbaycan Bulvari, Турция
Квартира 4 комнаты
Azerbaycan Bulvari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
$4,59 млн
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
$4,88 млн
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