Купить жилую недвижимость в Бейкозе, Турция

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Жильё в Бейкоз, Турция

квартиры
14
дома
3
17 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейкоз, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€643,000
Квартира 3 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейкоз, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 171 м²
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€1,14 млн
Квартира 3 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейкоз, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 275 м²
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€22,00 млн
Квартира 3 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейкоз, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 642 м²
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€8,83 млн
Квартира 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 189 м²
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€1,27 млн
Квартира 3 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейкоз, Турция
Квартира 3 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейкоз, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 4
Масштабная элитная резиденция в Бейкоз Представляем Вашему вниманию масштабную элитну…
€1,93 млн
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейкоз, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейкоз, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 31
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с соб…
€643,000
Квартира 3 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейкоз, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 275 м²
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€22,00 млн
Квартира 2 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейкоз, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€643,000
Квартира 3 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейкоз, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 171 м²
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€1,14 млн
Квартира 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 189 м²
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€1,27 млн
Квартира 3 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейкоз, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 642 м²
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственн…
€8,83 млн
Вилла 6 спален в Бейкоз, Турция
Вилла 6 спален
Бейкоз, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 250 м²
Beykoz da konumu muhteşem 758 m2 arsa için Kapalı havuzlu 8 odalı 8 Banyolu 9 vc 2 mutfak k…
€26,32 млн
Вилла 5 спален в Бейкоз, Турция
Вилла 5 спален
Бейкоз, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
BEYKOZ / ACARKENT 🔹 700m2 net kapalı alan 🔹1.200m2 Arsa 🔹2 Salon 🔹5 Oda 🔹2 Giyinme od…
€5,84 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул,…
€897,312
Квартира 1 спальня в Бейкоз, Турция
Квартира 1 спальня
Бейкоз, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Высококлассные апартаменты с видом на лес в Бейкозе, Стамбул Весь проект построен по нове…
€595,651
Квартира 3 спальни в Бейкоз, Турция
Квартира 3 спальни
Бейкоз, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры с панорамным видом на природу в Стамбуле Проект предлагает разнообразный выбор к…
€1,74 млн
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