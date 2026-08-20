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Купить жилую недвижимость в Бейкозе, Турция

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35 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Бейкоз, Турция
Вилла 6 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Виллы в комплексе с круглосуточной охраной в Стамбуле, Турция Район Бейкоз, расположенный на…
$1,15 млн
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 43 492 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$776,562
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Дуплекс 5 комнат в Бейкоз, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на Босфор и море в современном комплексе в Стамбуле, Турция Район Бейкоз, р…
$2,80 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
Цена по запросу
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$1,04 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на города в Стамбуле, Бейкоз, в жилом комплексе недалеко от побережья Район…
$629,651
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 495 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$1,18 млн
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Квартира 2 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на города в Стамбуле, Бейкоз, в жилом комплексе недалеко от побережья Район…
$480,341
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Квартира 1 спальня в Бейкоз, Турция
Квартира 1 спальня
Бейкоз, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Стамбул, город-мечта, соединяющий два континента, не просто описывается, но и живет. С его з…
$736,682
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Вилла 7 комнат в Бейкоз, Турция
Вилла 7 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 537 м²
Количество этажей 3
Виллы в Стамбуле в комплексе с видом на природу и город Район Бейкоз в Стамбуле выделяется п…
$3,45 млн
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Квартира 2 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 43 492 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 495 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на Босфор и море в современном комплексе в Стамбуле, Турция Район Бейкоз, р…
$2,00 млн
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Дом 6 комнат в Бейкоз, Турция
Дом 6 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 363 м²
Количество этажей 3
Виллы в Стамбуле в комплексе с видом на природу и город Район Бейкоз в Стамбуле выделяется п…
$1,95 млн
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$647,135
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$1,76 млн
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Проект Aris Grand Tower является уникальным проектом с его архитектурой и многочисленными пр…
$2,00 млн
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 5
Площадь 434 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$1,13 млн
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 434 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Вилла 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат в Бейкоз, Турция
Квартира 6 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 642 м²
Этаж 5/10
Five Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Beykoz Luxurious Finishes The project is sit…
$7,17 млн
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Квартира 2 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Высококлассные апартаменты с видом на лес в Бейкозе, Стамбул Весь проект построен по нове…
$639,419
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Вилла 8 комнат в Бейкоз, Турция
Вилла 8 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 250 м²
Beykoz da konumu muhteşem 758 m2 arsa için Kapalı havuzlu 8 odalı 8 Banyolu 9 vc 2 mutfak k…
$28,83 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры с панорамным видом на природу в Стамбуле Проект предлагает разнообразный выбор к…
$1,87 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 4
Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция Современн…
$1,05 млн
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