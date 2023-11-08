Купить жилую недвижимость в Чынарджыке, Турция

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Жильё в Чынарджык, Турция

квартиры
6
8 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Tesvikiye, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Tesvikiye, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
📍Ялова/Чынарджик.  Этаж №: 2  Площадь -55 м2 С балконом Старая цена: *~64.000~59.900$* …
€55,188
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€77,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€121,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€164,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€237,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Korukoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Korukoey, Турция
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 5
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€121,601
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Korukoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Korukoey, Турция
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 4
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€102,893
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Korukoey, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Korukoey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€85,121
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