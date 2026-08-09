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Купить жилую недвижимость в Чынарджыке, Турция

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51 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$119,980
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями в комплексе недалеко от моря в Ялове, Чынарджык, Кору Ялова, нахо…
$74,569
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Просторные квартиры с 2 спальнями рядом с пляжем в Ялове Ялова – прибрежный город в регионе …
$105,173
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Чынарджык, Турция
Квартира 1 комната
Чынарджык, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Квартира-студия в жилом комплексе в Чынарджыке, Ялова Ялова – важный город Мраморноморского …
$40,103
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Дуплекс 6 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$579,210
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Меблированная квартира с 2 спальнями и крытой парковкой рядом с морем в Чынарджыке Ялова – о…
$68,642
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Квартира 4 комнаты в Poyraz Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Poyraz Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 5/5
$4,24 млн
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/5
Просторные квартиры с бесподобным видом на природу в Чынарджыке, Ялова Квартиры расположены …
$131,163
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 2/5
Просторные квартиры с видом на природу в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Чынарджыке, Ял…
$171,104
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$220,347
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Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями в комплексе недалеко от моря в Ялове, Чынарджык, Кору Ялова, нахо…
$57,106
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Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и природу в выгодном месте в Ялова, Чынарджык Квартиры на продажу в…
$90,149
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море прямо у песчаного пляжа в Чынарджыке, Ялова Ялова занимает выгодное…
$187,232
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Квартиры в жилом комплексе с бассейном и видом в центре Чынарджыка, Ялова Ялова занимает выг…
$130,362
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Квартира 2 комнаты в Hasanbaba caddesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Hasanbaba caddesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Новая квартира в комплексе Cennet Yalova с развитой инфраструктурой в Чынарджыке, Ялова Ялов…
$61,143
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и природу в выгодном месте в Ялова, Чынарджык Квартиры на продажу в…
$148,586
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/5
Просторные квартиры с видом на природу в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Чынарджыке, Ял…
$141,045
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$638,171
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Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Меблированная квартира в Ялове, Чынарджык, в пешей доступности от моря Ялова, благодаря свое…
$65,181
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Дом 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дом 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 1/2
Сдвоенные виллы с видом на море и садами в комплексе с бассеном в Чынарджыке Квартиры распол…
$381,515
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Квартиры в жилом комплексе с бассейном и видом в центре Чынарджыка, Ялова Ялова занимает выг…
$141,045
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$409,136
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$245,727
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Дуплекс 6 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4/5
Просторные квартиры с видом на природу в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Чынарджыке, Ял…
$246,251
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$220,347
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и природу в выгодном месте в Ялова, Чынарджык Квартиры на продажу в…
$359,549
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$176,830
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Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$204,631
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Дуплекс 7 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 7 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$665,918
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Квартиры с уникальным видом на море в современном комплексе в Ялове, Чынарджык Чынарджык — о…
$165,272
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