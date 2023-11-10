Купить жилую недвижимость в Умрании, Турция

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Жильё в Умрание, Турция

квартиры
60
60 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Комплекс возводится рядом с Финансовым центром, на Азиатской части Стамбула в районе Умрание…
€440,550
Квартира 1 спальня в Умрание, Турция
Квартира 1 спальня
Умрание, Турция
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Комплекс расположенный в районе Атанехир на Азиатской части Стамбула недалеко от финансового…
€388,997
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€458,700
Квартира 2 спальни в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Это уникальный и единств…
€431,177
Квартира 2 спальни в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€403,057
Квартира 1 спальня в Умрание, Турция
Квартира 1 спальня
Умрание, Турция
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€328,069
Квартира 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Умрание, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€691,700
Квартира 1 спальня с парковка, с Онлайн-показ в Умрание, Турция
Квартира 1 спальня с парковка, с Онлайн-показ
Умрание, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€481,400
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Умрание, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€786,400
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€776,600
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом в Умрание, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Умрание, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€920,700
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Умрание, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€588,900
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Умрание, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€523,500
Квартира 3 спальни с балконом, с видеонаблюдением, с парковка в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видеонаблюдением, с парковка
Умрание, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€225,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€575,400
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Умрание, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€1,24 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€903,400
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Умрание, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€999,400
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€626,400
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Умрание, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€1,22 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Умрание, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€560,900
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€574,900
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€850,600
Квартира 1 комната с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Умрание, Турция
Квартира 1 комната с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€116,800
Квартира 1 спальня с лифтом, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Умрание, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€116,400
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Умрание, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€1,87 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Умрание, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€327,200
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€401,900
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€584,200
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Умрание, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 422 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€1,68 млн
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