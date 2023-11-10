Купить жилую недвижимость в Умрании, Турция

ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Умрание
Жильё в Умрание, Турция
квартиры
60
Очистить
60 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
2
2
124 м²
Комплекс возводится рядом с Финансовым центром, на Азиатской части Стамбула в районе Умрание…
€440,550
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Умрание, Турция
1
82 м²
Комплекс расположенный в районе Атанехир на Азиатской части Стамбула недалеко от финансового…
€388,997
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
3
2
110 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€458,700
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
2
2
98 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Это уникальный и единств…
€431,177
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
2
2
112 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€403,057
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Умрание, Турция
1
74 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€328,069
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Умрание, Турция
3
1
74 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€691,700
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковка, с Онлайн-показ
Умрание, Турция
2
1
48 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€481,400
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
5
2
192 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€786,400
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
4
2
169 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€776,600
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Умрание, Турция
5
2
255 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€920,700
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Умрание, Турция
4
2
134 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€588,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Умрание, Турция
3
1
100 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€523,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видеонаблюдением, с парковка
Умрание, Турция
4
1
105 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€225,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
3
1
96 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€575,400
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
5
3
190 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€1,24 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
4
1
139 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€903,400
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
5
2
164 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€999,400
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
3
2
93 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€626,400
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
5
2
249 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€1,22 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
2
1
86 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€560,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
3
2
120 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€574,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
4
2
177 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€850,600
Рекомендовать
Квартира 1 комната с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
1
1
42 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€116,800
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Умрание, Турция
2
1
78 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€116,400
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
6
2
460 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€1,87 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
2
1
74 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€327,200
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
3
1
112 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€401,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
4
1
174 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€584,200
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Умрание, Турция
5
2
422 м²
Квартиры на продажу находится в Умрание. Умрание - это район, расположенный на азиатской сто…
€1,68 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL