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Купить жилую недвижимость в Османгази, Турция

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23 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 6/7
Квартиры в комплексе с крытым бассейном в престижном районе Османгази, Бурса Квартиры распол…
$187,636
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Вилла в Yeniyol Caddesi, Турция
Вилла
Yeniyol Caddesi, Турция
Площадь 112 м²
$51,83 млн
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Бунгало 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Бунгало 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Дома в горах в районе Османгази, Бурса, в окружении леса Эти живописные горные дома располож…
$633,630
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 4 комнаты в , Турция
Квартира 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/7
$9,07 млн
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Квартира 2 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 2 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Инвестиционные квартиры с крытой парковкой в Бурсе, Османгази Эти квартиры расположены в рай…
$99,030
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Дуплекс 5 комнат в Osmangazi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Osmangazi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Этаж 4/5
Квартиры в новом комплексе с бассейном в районе Османгази в Бурсе Квартиры расположены в нов…
$229,333
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Hattad Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
Hattad Sokak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/7
Квартира с 3 спальнями в комплексе с крытой парковкой в Бурсе, Турция Жилой комплекс Project…
$164,257
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Дуплекс 3 комнаты в Ilvan Sokak, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ilvan Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
$6,05 млн
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Квартира 5 комнат в 2 Karanfil Caddesi, Турция
Квартира 5 комнат
2 Karanfil Caddesi, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Этаж 4/4
$7,30 млн
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Квартира 4 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 4 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/5
Квартиры на продажу в проекте с крытой парковкой в Бурсе, Османгази Квартал Гюнештепе, один …
$170,262
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Дуплекс 3 комнаты в , Турция
Дуплекс 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 10/11
$5,74 млн
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Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/5
Квартиры на продажу в проекте с крытой парковкой в Бурсе, Османгази Квартал Гюнештепе, один …
$151,533
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Квартира 2 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 2 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/7
Квартиры в комплексе с крытым бассейном в престижном районе Османгази, Бурса Квартиры распол…
$137,831
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Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 10/13
Квартира с 2 спальнями на продажу в жилом комплексе с парковкой в Османгази, Бурса Расположе…
$104,242
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Квартира 5 комнат в Mudanya Caddesi, Турция
Квартира 5 комнат
Mudanya Caddesi, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/8
$8,43 млн
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Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/5
Инвестиционные квартиры с крытой парковкой в Бурсе, Османгази Эти квартиры расположены в рай…
$139,965
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Квартира 4 комнаты в Ayyildiz Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Ayyildiz Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/4
$5,93 млн
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Квартира 5 комнат в Bursa Cevre Yolu, Турция
Квартира 5 комнат
Bursa Cevre Yolu, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 11/14
$6,80 млн
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Квартира 4 комнаты в 1 Fatih Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
1 Fatih Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
$6,05 млн
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Квартира 4 комнаты в Bebek Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
Bebek Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/5
$7,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Османгази, Турция
Квартира 3 комнаты
Османгази, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция…
$176,848
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Квартира 4 комнаты в Османгази, Турция
Квартира 4 комнаты
Османгази, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
$49,992
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Квартира 2 комнаты в Османгази, Турция
Квартира 2 комнаты
Османгази, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Димирташ, Турция Ре…
$107,669
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