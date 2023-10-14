Купить жилую недвижимость в Эюпе, Турция

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Жильё в Эюпсултан, Турция

квартиры
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71 объект найдено
Дом 4 комнаты в Эюпсултан, Турция
Дом 4 комнаты
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€690,000
Квартира 6 комнат в Эюпсултан, Турция
Квартира 6 комнат
Эюпсултан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 324 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€1,58 млн
Квартира 5 комнат в Эюпсултан, Турция
Квартира 5 комнат
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 266 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€1,40 млн
Квартира 4 комнаты в Эюпсултан, Турция
Квартира 4 комнаты
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€1,14 млн
Квартира 4 комнаты в Эюпсултан, Турция
Квартира 4 комнаты
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€950,000
Квартира 3 комнаты в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€610,000
Квартира 2 спальни в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни
Эюпсултан, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/6
Видео квартиры вышлем по запросу. Акция! 2 квартиры 2+1 ха 440.000 USD. Подходит для Граж…
€228,300
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры в Бутик-Комплексе в Эюпсултане, Стамбул. Стильные квартиры в Стамбуле нахо…
€226,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Стамбуле, Эюпсултан. Квартиры расположены в районе …
€311,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры в Бутик-Комплексе в Эюпсултане, Стамбул. Стильные квартиры в Стамбуле нахо…
€330,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Стамбуле, Эюпсултан. Квартиры расположены в районе …
€226,000
Квартира 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с рестораном в Эюпсултан, Турция
Квартира 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с рестораном
Эюпсултан, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 7
Новый элитный комплекс в Эюпсултане Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€400,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Эюпсултан, Турция
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с…
€610,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Представляем Вашему вниманию новую элитную рези…
€851,000
Квартира 2 спальни в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/5
Комплекс расположен макрорайоне Гоктюрк который относится к району Эюп. Проект имеет общу…
€562,188
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эюпсултан, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 301 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€975,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эюпсултан, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€475,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€322,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€255,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры с Современным Дизайном в Стамбуле. Стильные квартиры расположены в одном…
€923,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры с Современным Дизайном в Стамбуле. Стильные квартиры расположены в одном…
€706,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры с Современным Дизайном в Стамбуле. Стильные квартиры расположены в одном…
€546,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры с Современным Дизайном в Стамбуле. Стильные квартиры расположены в одном…
€405,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры с Современным Дизайном в Стамбуле. Стильные квартиры расположены в одном…
€396,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 13
Квартиры с Открытыми Балконами в Стамбуле. Недвижимость находится в проекте недалеко от шосс…
€548,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 13
Квартиры с Открытыми Балконами в Стамбуле. Недвижимость находится в проекте недалеко от шосс…
€350,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 19
Квартиры с Видом на Природу в Комплексе в Стамбуле, Эюп. Комплекс, построенный на участке 45…
€576,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 19
Квартиры с Видом на Природу в Комплексе в Стамбуле, Эюп. Комплекс, построенный на участке 45…
€498,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 19
Квартиры с Видом на Природу в Комплексе в Стамбуле, Эюп. Комплекс, построенный на участке 45…
€335,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 19
Квартиры с Видом на Природу в Комплексе в Стамбуле, Эюп. Комплекс, построенный на участке 45…
€283,000
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